Рособрнадзор заявил об отсутствии планов переносить основной этап ЕГЭ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Перенос основного этапа единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока не планируется, так как сейчас есть достаточный запас времени, чтобы ситуация разрешилась и сдача экзаменов прошла в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Сейчас говорить о том, что перенесется основной этап, достаточно рано», — заявил Музаев. По его словам, в Китае поздно начали профилактику заболевания и организацию карантина, но даже при такой запущенности ситуации там в течение двух месяцев справились с проблемами. Музаев добавил, что Россия начала принимать необходимые меры на раннем этапе. «И у нас есть достаточно большой запас уверенности, что того периода до проведения основной волны ЕГЭ в июне достаточно для того, чтобы никаких сроков больше не менять», — сказал он.

Музаев также сообщил, что из-за ситуации с распространением коронавируса будет изменен график досрочной сдачи ЕГЭ. Соответствующий приказ уже направлен в Минюст. Сдача досрочных экзаменов переносится на основной период в июне, а также на резервные дни. Ранее о переносе досрочной сдачи ЕГЭ из-за угрозы распространения коронавируса говорила также вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам Музаева, досрочно сдавать ЕГЭ в России собирались 32 тыс. человек. Этот этап ЕГЭ должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля. Основной период сдачи экзамена запланирован с 25 мая по 29 июня.