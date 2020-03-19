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Пандемия коронавируса ,  
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Сербия закроет все границы из-за распространения коронавируса

Сербия закроет все границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, чьи слова приводит пресс-служба офиса главы государства.

«Завтра с 8.00 (10.00 мск) утра будут закрыты все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения», — сказал Вучич. Он отметил, что введение таких мер обусловлены ожиданием «геометрического роста числа заболевших».

По последним данным Минздрава Сербии, в стране подтверждено 103 случая заболевания коронавирусом в стране. Из них 55 человек находятся в больнице, состояние шести пациентов оценивается как тяжелое.

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16 марта Вучич объявил о введении на территории Сербии режима чрезвычайной ситуации. Как отмечал сербский лидер, Европа переживает одни из худших дней со времен Второй мировой войны.

На следующий день в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Сербии Россия приостановила авиасообщение с этой страной. Кроме того, российское посольство рекомендовало соотечественникам как можно быстрее вернуться домой. Россиянам, которые оказались в Сербии в сложном положении, дипломаты посоветовали незамедлительно связаться с консульским отделом и сообщить о своей ситуации.

По последним данным SCMP, число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 228 тыс. человек. Умерли 9750 человек. Количество умерших от коронавируса в Италии достигло 3405, тем самым превысив численность погибших в Китае, где впервые вспышку болезни зафиксировали в декабре 2019 года. 

Теги: Сербия, Александр Вучич, закрытие границы, коронавирус
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