Словакия и Сербия ввели режим ЧП из-за коронавируса

В Словакии закрывают магазины, в Сербии школы и детские сады. В Чехии ограничено передвижение людей по населенным пунктам

Фото: Petr David Josek ./ AP

Власти Словакии и Сербии в воскресенье объявили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщает агентство Reuters.

В Словакии, где число заразившихся за сутки выросло с 44 до 61, о введении режима ЧП сообщил премьер-министр Петер Пеллегрини. По его словам, с 6:00 понедельника в стране будут закрыты все магазины. Работать будут лишь продуктовые, аптеки, банки, бензоколонки и почтовые отделения.

Пеллегрини допустил также временное закрытие завода Volkswagen в окрестностях Братиславы. Окончательное решение на эту тему будет принято в ближайшие два дня.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о принятии чрезвычайных мер против «невидимого противника». По его словам, режим ЧП направлен на защиту пожилых людей, которые являются основными жертвами коронавируса.

Так, до конца учебного полугодия будут закрыты школы, детские сады и университеты. Введут и ограничения на массовые собрания. О дальнейших мерах Вучич пообещал объявить в начале новой недели.