Посол заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом

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Россия при необходимости окажет помощь США в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию», — отметил он.

По словам Антонова, Москва уже не раз предлагала Вашингтону содействие, в том числе во время лесных пожаров в Калифорнии.

В то же время он выразил беспокойство из-за появления в американских СМИ «лживой информации» о неэффективной работе правительства России по борьбе с COVID-19. Российская сторона увидела в этом попытку США переключить общественное внимание с тяжелого положения из-за коронавируса в стране на ситуацию в других государствах.