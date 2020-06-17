Baza сообщила о решении прокуратуры возобновить дело по своей журналистке

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Военная прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по делу журналистки Baza Анны Никитиной, сообщил РБК генеральный директор издания Анатолий Сулейманов. Ранее Никитина обратилась в Следственный комитет России с просьбой провести проверку действий сотрудников правоохранительных органов в ходе обыска в квартире матери Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в декабре прошлого года.

Согласно заявлению журналистки, после стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы она отправилась домой к Манюрову в Подольск, чтобы записать интервью с его матерью. В процессе записи интервью в квартиру вошли оперативники и начали проводить обыск. По словам Никитиной, после выяснения обстоятельств нахождения в квартире и установления ее личности сотрудник в штатском стал угрожать девушке и применил в отношении журналистки грубую физическую силу, а именно: «Стал трясти меня за плечи и нанес удар рукой в челюсть». Никитина зафиксировала травмы и обратилась в Следственный комитет (СК).

Как сообщала Baza, СК отказал в возбуждении уголовного дела, однако адвокат Никитиной обжаловал это решение.

«Мы готовы были дальше бороться, но думали, что все закончится на постановлении СК об отказе в возбуждении дела. А тут совершенно неожиданно для нас военная прокуратура вынесла такое решение. Понимая, кто был в той квартире, и приблизительно понимая, кто поднял руку на Аню, не питали иллюзий, чем это закончится. Решение прокуратуры дает надежду на то, что они хотя бы для себя поймут, кто это сделал, и кулуарно накажут человека», — сказал РБК генеральный директор Baza Анатолий Сулейманов.