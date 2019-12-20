«Коммерсантъ» сообщил о задержании своего корреспондента у здания ФСБ

«Коммерсантъ» сообщил о задержании своего корреспондента у здания ФСБ

Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали у здания ФСБ на Лубянке, где он в прямом эфире рассказывал, что там происходит после произошедшей 19 декабря стрельбы, сообщается на сайте издания.

На опубликованном в Twitter издания фрагменте трансляции к журналисту подходит мужчина в черной куртке и в грубой форме требует убрать камеру и уйти.

После этого корреспондента отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту, сообщает издание. В приемной ФСБ заявили газете, что Дорофеев задержан «для выяснения обстоятельств».

При задержании корреспондент показал удостоверение журналиста, однако в ФСБ утверждают, что он не предоставил документов, подтверждающих его статус.