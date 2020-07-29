Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз журналистке из Дагестана

Оксана Пушкина (Фото: opushkina / Instagram)

Депутат Государственной думы и зампредседатель комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз дагестанской журналистке Светлане Анохиной. Об этом депутат написала в Telegram. Анохина возглавляет издание «Даптар», освещающее проблемы женщин на Кавказе.

Пушкина уточнила, что направила обращение заместителю генерального прокурора Александру Буксману. Фото обращения Пушкина приложила к публикации.

Из документа следует, что она просит обратить внимание на «нарушение конституционных прав человека» и «явную дискриминацию по половому признаку». «Речь идет уже о конкретных угрозах», — говорится в документе.

Как пояснила депутат, она узнала об угрозах журналистке из материала издания Meduza, которое опубликовало 28 июля интервью с Анохиной под названием «Здесь девушек терроризируют за фото в лифчиках».