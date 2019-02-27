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Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
Общественная телекомпания Украины увидела «системные проблемы музыкальной индустрии» страны при отборе участников. Ранее от участия в «Евровидении» отказались трое финалистов национального отбора
Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Украина не будет отправлять своего представителя на конкурс «Евровидение-2019». Об этом говорится в сообщении Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

«В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора было принято решение отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», — говорится в заявлении.

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Указано, что победителем национального отбора стала певица Maruv, которой вещатель предложил заключить договор для представления страны на конкурсе. Однако после проведенных переговоров певица отказалась его подписывать.

В сообщении подчеркивается, что НОТУ могла бы выбрать другого исполнителя не из числа участников отбора. Однако от такой альтернативы телекомпания отказалась, поскольку «с уважением относится к выбору зрителей».

«Компания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам национального отбора. Но группы Freedom-jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019», — указывает НОТУ.

Компания отметила, что в этом году отбор претендентов обнаружил и привлек внимание общества «к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине».

Первое место по итогам зрительского голосования заняла певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv. Однако НОТУ обратила внимание, что артистка дает концерты в России. Сама певица отказалась представлять Украину, поскольку не хотела «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков».

Позднее от участия в конкурсе отказались занявшие второе и третье места группы Freedom-jazz girls band и Kazka.

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Правительство Украины поручило Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания и НОТУ усовершенствовать правила отбора исполнителей для «Евровидения».

В этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию будет представлять певец Сергей Лазарев. Участие в «Евровидении» станет для артиста уже вторым. В 2016 году он занял третье место с песней You Are the Only One.​

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Евровидение, Украина
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