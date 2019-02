Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

«Компания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам национального отбора. Но группы Freedom-jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019», — указывает НОТУ.

Компания отметила, что в этом году отбор претендентов обнаружил и привлек внимание общества «к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине».

Первое место по итогам зрительского голосования заняла певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv. Однако НОТУ обратила внимание, что артистка дает концерты в России. Сама певица отказалась представлять Украину, поскольку не хотела «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков».

Позднее от участия в конкурсе отказались занявшие второе и третье места группы Freedom-jazz girls band и Kazka.

Правительство Украины поручило Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания и НОТУ усовершенствовать правила отбора исполнителей для «Евровидения».

В этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию будет представлять певец Сергей Лазарев. Участие в «Евровидении» станет для артиста уже вторым. В 2016 году он занял третье место с песней You Are the Only One.​