Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Общественная телекомпания Украины увидела «системные проблемы музыкальной индустрии» страны при отборе участников. Ранее от участия в «Евровидении» отказались трое финалистов национального отбора

Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Украина не будет отправлять своего представителя на конкурс «Евровидение-2019». Об этом говорится в сообщении Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

«В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора было принято решение отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», — говорится в заявлении.

Указано, что победителем национального отбора стала певица Maruv, которой вещатель предложил заключить договор для представления страны на конкурсе. Однако после проведенных переговоров певица отказалась его подписывать.

В сообщении подчеркивается, что НОТУ могла бы выбрать другого исполнителя не из числа участников отбора. Однако от такой альтернативы телекомпания отказалась, поскольку «с уважением относится к выбору зрителей».