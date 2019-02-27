От участия в «Евровидении» отказался третий претендент от Украины

От участия в «Евровидении» отказался третий претендент от Украины

Украинская группа Kazka, занявшая третье место на национальном отборе, отказалась представлять Украину на «Евровидении» в 2019 году. Об говорится на странице группы в Instagram.

«Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на «Евровидении». Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой», — сообщила группа.

Kazka отметила, что они хотят объединять людей, а не сеять раздор, поэтому группа не приняла предложение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) выступать на международном конкурсе.

В то же время исполнители отметили, что они намерены представлять Украину в следующем году, если их выберут.