Кабмин Украины поручил изменить правила отбора участников «Евровидения»

Правительство Украины поручило Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) и Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) усовершенствовать правила отбора исполнителей, которые будут представлять страну на «Евровидении». Данное решение было принято в ходе заседания правительства, сообщает «112».

«В результате всех споров мы (правительство. — РБК) должны: внести изменения в правила отбора на песенный конкурс «Евровидение» и просить принять Верховную Раду закон относительно особенностей осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора», — заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Ранее от представления Украины на «Евровидении» отказались исполнители, занявшие три первых места на национальном отборе. Лидер отбора Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, отказалась подписать с НОТУ договор об участии в «Евровидении» из-за разногласий в условиях. В частности, там был пункт об отказе от выступлений в России. Кроме того Maruv заявила, что не готова «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков».

Позднее от участия в конкурсе отказались занявшие второе и третье места группы Freedom-jazz girls band и Kazka. Организаторы допустили, что в этом году Киев может отказаться от участия в песенном конкурсе.