От участия в «Евровидении» отказалась вторая украинская группа

Группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в ходе национального отбора, отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Facebook коллектива.

«Только что мы получили звонок от НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины. — РБК) и хотим сообщить, что отказываемся от участия на «Евровидении-2019», — говорится в сообщении группы.

Отмечается, что Freedom-jazz girls band не исключает возможности участия в национальном отборе когда-нибудь еще.

Ранее от участия в «Евровидении» отказалась ​украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, набравшая наибольшее число голосов в национальном отборе. Исполнительница заявила, что не готова «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». По словам певицы, в контракте в том числе был пункт об отказе от выступлений в России.