Maruv объяснила причины отказа от участия в «Евровидении» от Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,54 0,14 EUR Бирж. 74,39 0,30 Brent 65,71 -2,17% USD Нал. 66,07 65,30 EUR Нал. 75,00 74,17 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1347 0,0017 BTC/USD Бирж. 3 962,30 130,90 IMOEX 2 494,63 0,24% RTSI 1 201,57 0,26% DJIA 26 138,98 0,41% Nasdaq 7 563,14 0,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Coca-Cola $52 (+15,68%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,68%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 12:15
Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах Бизнес, 21:38 Росстат отчитался о росте цен на бензин в рознице на 10% за год Экономика, 21:29 Maruv объяснила причины отказа от участия в «Евровидении» от Украины Общество, 21:25 Уоррен Баффетт после потери $4 млрд признался в неудачной сделке Бизнес, 21:18 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 21:16 Силуанов напомнил о «настораживающих бизнесменов» действиях силовиков Общество, 21:04 Зеленский предложил украинцам выбирать министров через интернет Политика, 20:56 Вице-президент США предупредил об изоляции поддерживающих Мадуро стран Политика, 20:55 Переработчиков молока обяжут получат ветеринарные сертификаты Бизнес, 20:51 На Украине объявили о планах создать плавучую платформу для запуска ракет Общество, 20:34 Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны Бизнес, 20:31 Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции Политика, 20:27 США опубликовали фото захода эсминца «Дональд Кук» в порт Одессы Политика, 20:25 Медведева и Туктамышева остались вне основы сборной по фигурному катанию Спорт, 20:22
Общество ,  
0 
Maruv объяснила причины отказа от участия в «Евровидении» от Украины

Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, объяснила причины отказа участвовать в конкурсе «Евровидение» от Украины. Об этом она написала на странице в Facebok.

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — сказала она.

Корсун отметила, что встреча с Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) длилась семь часов, но они так и не смогли прийти к соглашению. Певица добавила, что отказ от концертов в России не был для нее принципиальным вопросом. При этом она заявила, что хочет «дарить свое творчество без цензуры».

Ранее НОТУ сообщила, что договор с Корсун не подписали из-за разногласий в условиях участия в «Евровидении». Телекомпания отметила, что после подписания договора исполнитель становится выразителем мнения украинского общества.

При этом НОТУ откладывала утверждение певицы в качестве представителя Украины на конкурсе, несмотря на победу в национальном отборе. Причиной стала концертная деятельность Maruv в России.

«Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Теги: «Евровидение», Украина, певица
Материалы по теме
Киев отложил утверждение Maruv на «Евровидение» из-за связей с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter