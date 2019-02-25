Maruv объяснила причины отказа от участия в «Евровидении» от Украины

Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, объяснила причины отказа участвовать в конкурсе «Евровидение» от Украины. Об этом она написала на странице в Facebok.

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — сказала она.

Корсун отметила, что встреча с Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) длилась семь часов, но они так и не смогли прийти к соглашению. Певица добавила, что отказ от концертов в России не был для нее принципиальным вопросом. При этом она заявила, что хочет «дарить свое творчество без цензуры».

Ранее НОТУ сообщила, что договор с Корсун не подписали из-за разногласий в условиях участия в «Евровидении». Телекомпания отметила, что после подписания договора исполнитель становится выразителем мнения украинского общества.

При этом НОТУ откладывала утверждение певицы в качестве представителя Украины на конкурсе, несмотря на победу в национальном отборе. Причиной стала концертная деятельность Maruv в России.