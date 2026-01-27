Губернатор Чибис: смонтирована новая ЛЭП на временных опорах после аварии

В Мурманск начали подавать свет по временной схеме после аварии

Губернатор Мурманской области заявил, что монтаж временных опор ЛЭП был закончен. Теперь напряжение начало подаваться в тестовом режиме

Фото: Губернатор Чибис / Telegram

Специалисты завершили монтаж линии электроснабжения на временных опорах и начинают подавать напряжение в тестовом режиме, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Если все пройдет по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске. Продолжаются работы по установке постоянных опор», — написал он в телеграм-канале.

Временные опоры ЛЭП взамен рухнувших 23 января были установлены этой ночью. Чибис сообщал, что оставалось смонтировать последний провод, перед тем как энергетики приступят к тестированию подключения.

Минэнерго России сообщило о восстановлении электроснабжения жителей Мурманской области. Пресс-служба министерства написала в телеграм-канале, что завершился первый этап аварийно-восстановительных работ, а введенные ранее ограничения сняты.

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП. В результате частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали образование гололеда и изморози. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). В регионе был введен режим ЧС.

В эфире телеканала РБК Андрей Чибис рассказал о серьезном вызове, с которым столкнулись монтажники, доставляющие необходимую технику и материалы для устранения последствий энергоаварии. «Это действительно в тундре, куда очень тяжело добраться. Плюс погода», — сказал он.