Политика⁠,
0

Чибис рассказал о ситуации в Мурманске на фоне морозов и блэкаута

Добраться до ЛЭП в тундре непросто, работы осложняются из-за непогоды, военная техника «тонет и буксует в снегу», сказал губернатор. По данным властей, электроснабжение есть в 80% домах Мурманска и Североморска

Чибис рассказал о ситуации в Мурманске на фоне морозов и блэкаута
Video

В Мурманской области продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, но доставка необходимой техники и материалов для устранения последствий энергоаварии — сам по себе серьезный вызов, сообщил в эфире программы ЧЭЗ на РБК губернатор региона Андрей Чибис.

«Это действительно в тундре, куда очень тяжело добраться. Плюс погода», — сказал он. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Мурманске днем 26 января опускалась до минус девяти, ночью — до минус 13, а в пятницу, 30 января, ожидается до минус 19.

23 января в Мурманской области обрушились пять опор линий электропередачи, из-за чего частично были обесточены Мурманск и Североморск. Причиной аварии власти назвали «образование гололеда и изморози». Утром 26 января Чибис сообщил, что восстановление электроснабжения займет не меньше суток.

Мурманск и Североморск остались без света из-за непогоды. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:ilebedevmurmansk / Telegram

В регионе работает дополнительная техника, в том числе задействованы бригады из других субъектов, «все задачи, которые есть, решаются, просто задача очень непростая», отметил Чибис в эфире ЧЭЗ. По его словам, военная техника «тонет и остается, буксует в этом снегу». Глава региона напомнил, что вторую опору ЛЭП установили при помощи вертолета. «И дальше эта работа, в том числе, с вертолетом, продолжится», — сказал он и поблагодарил аварийные бригады.

Сейчас, как рассказал губернатор, электроснабжение есть в 80% домах, остальные 20% «периодически, где это возможно, энергетически подключают», там проводится ротация для того, чтобы линия работала без экстремальной перегрузки. Он добавил, что в данный момент речи о компенсации пострадавшим жителям не идет, ситуация чрезвычайная, в дальнейшем власти будут решать вопросы, «связанные с тем, что никакие платежи не будут браться за тот момент, когда отсутствовало электричество».

К устранению последствий аварии в Мурманской области привлекли Минобороны
Общество
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Большинство социальных объектов в Мурманске работают. «Именно энергорайон, который поврежден, там принято решение поликлиники сегодня не открывать. Людей, перераспределили в другие объекты здравоохранения, потому что в поликлиниках стоит тяжелая техника, электрооборудование», — сообщил Чибис, добавив, что в нескольких колледжах в этом же районе отменили занятия.

Комментируя данные Следственного комитета о том, что то две из рухнувших опор ЛЭП опоры эксплуатировались с 1966 года, Чибис сказал, что оценку действием сетевой компании, которая отвечает за замену инфраструктуры, даст следствие. СК ранее сообщил, что состояние и сроки освидетельствования опор проверяются в рамках расследования. Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

С 25 января в области действует режим ЧС.

