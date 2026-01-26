 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

К устранению последствий аварии в Мурманской области привлекли Минобороны

Сюжет
Радио РБК
Устранение последствий аварии в Мурманской области проходит в очень сложных условиях, к работе привлечена техника Минобороны, рассказала Вовк. По словам губернатора Чибиса, для восстановления электроснабжения потребуются еще сутки
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В устранении последствий обрушения опор линий электропередачи (ЛЭП) в Мурманской области принимает участие Министерство обороны России, рассказала заместитель губернатора региона Ольга Вовк в эфире Радио РБК.

«Бригады работают в очень сложных условиях: обрыв линий в тундре и очень сложные погодные условия. Ремонтники работают, плюс еще туда была доставлена техника и частных компаний, и Министерства обороны», — пояснила она.

Как выглядят ЛЭП, из-за которых отключился свет в Мурманске. Видео
Общество

Сейчас без электричества в регионе остаются около 73 тыс. человек, но отключения носят ротационный характер, чтобы распределить нагрузку на сеть, отметила Вовк. «Дело в том, что они не постоянно находятся без света, а мы переключаем. Домов, которые долгое время находятся совсем без подключения к электроснабжению, их нет. Даже бывает, на ночь включаем на несколько часов для того, чтобы нивелировать эту нагрузку», — добавила она.

Замгубернатора также рассказала о критической ситуации, которая возникла в ночь на 23 января: котельным, которые работали на собственный обогрев, не хватало мощности, чтобы выдавать тепло в сеть. «Стоял вопрос о слитии больше 700 домов для того, чтобы сложно было запустить котельные <...> Мы были практически на грани, и в какой-то момент 15 минут для принятия решения, сливаем или не сливаем, имея в виду, что мы можем вообще все дома переморозить», — сказала она. Коммунальным службам удалось решить проблему, перезапустив систему и перераспределив нагрузку.

Губернатор рассказал, сколько будут устранять энергоаварию в Мурманске
Общество

Массовые отключения электроэнергии в Мурманске и Североморске начались около 18:00 23 января после обрушения пяти опор ЛЭП. Из-за сложных погодных условий и трудного рельефа восстановительные работы затянулись, и 25 января в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следствие установило, что пять аварийных опор эксплуатировались с 1966, 1982 и 1988 годов при нормативном сроке службы в 40 лет.

Восстановление электроснабжения в области займет не меньше суток, заявил 26 января губернатор региона Андрей Чибис. Чтобы полностью устранить аварию и подключить электричество по постоянной схеме со стационарными опорами в месте повреждения ЛЭП, понадобится не менее недели, рассказал он. Губернатор подчеркивал, что все дома и соцобъекты в Мурманской области обеспечены теплом и водой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Алина Нафикова, Кирилл Леонов
коммунальные службы теплоавария Мурманская область Радио РБК
Материалы по теме
Всем домам и соцобъектам в Мурманской области вернули тепло после аварий
Общество
В Мурманске после отключения света организовали выдачу продуктов
Общество
В Мурманской области для ЛЭП поставят временные деревянные опоры
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Белоруссии началась проверка боеготовности воинских частей Политика, 12:58
В Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета Технологии и медиа, 12:56
В Мурманской области установили первую опору обрушившейся ЛЭП Общество, 12:54
Парадокс SEO: оптимизируйте сайт под Google, и «Яндекс» выведет вас в топ Образование, 12:53
На границе Украины и Польши произошел сбой в базе данных Политика, 12:52
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ Политика, 12:46
Клуб Серии А забыл вратаря на стадионе после поражения в гостях Спорт, 12:45
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Бастрыкин затребовал доклад о смерти младенца в роддоме в Ростове Общество, 12:45
Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Суд США поставил точку в споре хасидов и России о «библиотеке Шнеерсона» Политика, 12:36
К устранению последствий аварии в Мурманской области привлекли Минобороны
РАДИО
 Общество, 12:35
В ЛНР сообщили об атаке беспилотника на школу Общество, 12:35
Навроцкий назвал Россию угрозой для Центральной и Восточной Европы Политика, 12:29