К устранению последствий аварии в Мурманской области привлекли Минобороны

Устранение последствий аварии в Мурманской области проходит в очень сложных условиях, к работе привлечена техника Минобороны, рассказала Вовк. По словам губернатора Чибиса, для восстановления электроснабжения потребуются еще сутки

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В устранении последствий обрушения опор линий электропередачи (ЛЭП) в Мурманской области принимает участие Министерство обороны России, рассказала заместитель губернатора региона Ольга Вовк в эфире Радио РБК.

«Бригады работают в очень сложных условиях: обрыв линий в тундре и очень сложные погодные условия. Ремонтники работают, плюс еще туда была доставлена техника и частных компаний, и Министерства обороны», — пояснила она.

Сейчас без электричества в регионе остаются около 73 тыс. человек, но отключения носят ротационный характер, чтобы распределить нагрузку на сеть, отметила Вовк. «Дело в том, что они не постоянно находятся без света, а мы переключаем. Домов, которые долгое время находятся совсем без подключения к электроснабжению, их нет. Даже бывает, на ночь включаем на несколько часов для того, чтобы нивелировать эту нагрузку», — добавила она.

Замгубернатора также рассказала о критической ситуации, которая возникла в ночь на 23 января: котельным, которые работали на собственный обогрев, не хватало мощности, чтобы выдавать тепло в сеть. «Стоял вопрос о слитии больше 700 домов для того, чтобы сложно было запустить котельные <...> Мы были практически на грани, и в какой-то момент 15 минут для принятия решения, сливаем или не сливаем, имея в виду, что мы можем вообще все дома переморозить», — сказала она. Коммунальным службам удалось решить проблему, перезапустив систему и перераспределив нагрузку.

Массовые отключения электроэнергии в Мурманске и Североморске начались около 18:00 23 января после обрушения пяти опор ЛЭП. Из-за сложных погодных условий и трудного рельефа восстановительные работы затянулись, и 25 января в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следствие установило, что пять аварийных опор эксплуатировались с 1966, 1982 и 1988 годов при нормативном сроке службы в 40 лет.

Восстановление электроснабжения в области займет не меньше суток, заявил 26 января губернатор региона Андрей Чибис. Чтобы полностью устранить аварию и подключить электричество по постоянной схеме со стационарными опорами в месте повреждения ЛЭП, понадобится не менее недели, рассказал он. Губернатор подчеркивал, что все дома и соцобъекты в Мурманской области обеспечены теплом и водой.