Общество⁠,
В Мурманской области установили временные опоры ЛЭП после аварии

В Мурманской области установлены временные опоры для ЛЭП, рухнувших 23 января и вызвавших массовые перебои с энергоснабжением, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Остается смонтировать последний провод, после чего энергетики приступят к тестированию подключения. По прогнозу «Россетей», работы завершат 27 января, отметил он.

Чибис также рассказал о домах, в квартирах которых пропало тепло из‑за управляющих компаний. «На текущий момент осталось подключить только один дом», — сообщил Чибис.

Чибис рассказал о ситуации в Мурманске на фоне морозов и блэкаута
Политика

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП. В результате частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози». Возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса). В регионе введен режим ЧС.

Работы по восстановлению ЛЭП были осложнены неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности, в том числе крутыми подъемами. Доставку необходимой техники и материалов для устранения последствий энергоаварии Чибис в эфире телеканала РБК назвал серьезным вызовом.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Мурманская область Андрей Чибис ЛЭП
Андрей Чибис фото
Андрей Чибис
политик, губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
