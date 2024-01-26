 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Выживший пилот рассказал о посадке на пик горы в Афганистане

Пилот Falcon Грачев: в Афганистане мы не упали, мы сели на пике горы
Самолет с волгодонским бизнесменом упал в Афганистане из-за проблем с топливом: наличие льда помешало его поступлению в расходные баки, пояснил выживший пилот. Супружеская пара погибла, четверым членам экипажа удалось спастись
Пилот Аркадий Грачев во время возвращения в международном аэропорту Внуково
Пилот Аркадий Грачев во время возвращения в международном аэропорту Внуково (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Выживший при крушении Falcon 10В в Афганистане летчик Аркадий Грачев по прилете в Москву сообщил журналистам, что пилотам удалось посадить самолет «в результате грамотных действий», передает «РИА Новости».

«Мы не упали, мы сели на пике горы», — отметил он.

Отвечая на вопрос, почему самолет начал падать, Грачев пояснил, что причиной стали технические неполадки, но не уточнил, какие именно. Скорее всего, возникла проблема с топливом, пояснил второй пилот Дмитрий Беляков: «Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки».

«Занимались экстренным сажанием самолета, определяли наивыгоднейшее место, куда его можно посадить, такое мы нашли место — пологая гора. Один из сотрудников бригады нашел местную деревню, которую мы увидели с воздуха, когда у нас начались проблемы. Утром, соответственно, мы определили свое местоположение, и парень дошел и сообщил обо всем местным. Температура в горах была примерно минус 15», — описал происходившее Беляков.

Выжившие при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву
Общество
Медик Павел Попов во время возвращения в международном аэропорту Внуково

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Экипаж во время полета докладывал о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива, пилоты приняли решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Впоследствии члены экипажа передали информацию о поочередном отказе первого и второго двигателей. Сейчас предварительная версия крушения — отказ двигателей.

Самолет был санитарным, бизнесмен заказал его для транспортировки в Москву своей жены, которая серьезно заболела во время отдыха в Таиланде. На борту находились шесть человек: волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков с супругой Анной, двое медиков и двое пилотов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Супружеская пара погибла, четырем членам экипажа — пилоту Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву, а также медикам Павлу Попову и Игорю Сывороткину удалось выжить. Их доставили в Кабул, в «Талибане» (движение признано террористической организацией и запрещено в России) сообщали об оказании первой помощи и отмечали хорошее состояние выживших. Утром 26 января самолет с экипажем приземлился в Москве.

Из упавшего самолета могли украсть $1,2 млн, расследованием руководит глава разведки «Талибана» в Бадахшане.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Афганистан авиакатастрофа выживший
Материалы по теме
Выжившие при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву
Общество
Появилось видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане россиянами
Политика
Выживший в авиакатастрофе сам дошел до села в Афганистане
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой под Белгородом Общество, 10:08
Дожить до 100: 5 шагов для долгой жизни от ЗОЖ-гуру Питера Аттиа Pro, 09:59
ООН назвала число беженцев с Украины Политика, 09:48
Медик рассказал о погибшей при посадке Falcon 10В в Афганистане россиянке Общество, 09:46
Bloomberg сообщил о «повороте судьбы» в экономической гонке США и Китая Экономика, 09:34
Работодатель молчит. Что мешает IТ-специалисту найти работу Pro, 09:22
Шесть человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции Общество, 09:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 09:16
Матч Джоковича на Australian Open прервали Спорт, 09:09
Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России Бизнес, 09:00
NASA объявило о завершении миссии марсианского вертолета Ingenuity Технологии и медиа, 08:59
«Уникальный случай». Как сплит 100 к 1 скажется на акциях «Транснефти» Pro, 08:57
Выживший пилот рассказал о посадке на пик горы в Афганистане Общество, 08:47
Власти назвали число молодых предпринимателей в России Экономика, 08:32