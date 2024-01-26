Пилот Falcon Грачев: в Афганистане мы не упали, мы сели на пике горы

Выживший пилот рассказал о посадке на пик горы в Афганистане

Самолет с волгодонским бизнесменом упал в Афганистане из-за проблем с топливом: наличие льда помешало его поступлению в расходные баки, пояснил выживший пилот. Супружеская пара погибла, четверым членам экипажа удалось спастись

Пилот Аркадий Грачев во время возвращения в международном аэропорту Внуково (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Выживший при крушении Falcon 10В в Афганистане летчик Аркадий Грачев по прилете в Москву сообщил журналистам, что пилотам удалось посадить самолет «в результате грамотных действий», передает «РИА Новости».

«Мы не упали, мы сели на пике горы», — отметил он.

Отвечая на вопрос, почему самолет начал падать, Грачев пояснил, что причиной стали технические неполадки, но не уточнил, какие именно. Скорее всего, возникла проблема с топливом, пояснил второй пилот Дмитрий Беляков: «Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки».

«Занимались экстренным сажанием самолета, определяли наивыгоднейшее место, куда его можно посадить, такое мы нашли место — пологая гора. Один из сотрудников бригады нашел местную деревню, которую мы увидели с воздуха, когда у нас начались проблемы. Утром, соответственно, мы определили свое местоположение, и парень дошел и сообщил обо всем местным. Температура в горах была примерно минус 15», — описал происходившее Беляков.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Экипаж во время полета докладывал о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива, пилоты приняли решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Впоследствии члены экипажа передали информацию о поочередном отказе первого и второго двигателей. Сейчас предварительная версия крушения — отказ двигателей.

Самолет был санитарным, бизнесмен заказал его для транспортировки в Москву своей жены, которая серьезно заболела во время отдыха в Таиланде. На борту находились шесть человек: волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков с супругой Анной, двое медиков и двое пилотов.

Супружеская пара погибла, четырем членам экипажа — пилоту Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву, а также медикам Павлу Попову и Игорю Сывороткину удалось выжить. Их доставили в Кабул, в «Талибане» (движение признано террористической организацией и запрещено в России) сообщали об оказании первой помощи и отмечали хорошее состояние выживших. Утром 26 января самолет с экипажем приземлился в Москве.

Из упавшего самолета могли украсть $1,2 млн, расследованием руководит глава разведки «Талибана» в Бадахшане.