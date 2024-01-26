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Выжившего пилота Falcon 10B госпитализировали после возвращения в Россию

Пилота упавшего в Афганистане самолета госпитализировали после приезда в Россию
Пилот Дмитрий Беляков (в центре) в международном аэропорту Внуково во время возвращения
Пилот Дмитрий Беляков (в центре) в международном аэропорту Внуково во время возвращения (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пилота упавшего в Афганистане самолета Falcon 10B Дмитрия Белякова госпитализировали после возвращения в Россию, сообщают Mash, Baza и RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. О госпитализации Белякова также пишет «КП» со ссылкой на родственника пилота.

Baza сообщает, что Беляков почувствовал себя плохо после того, как утром 26 января вернулся в Москву. Мужчину доставили в больницу, где медики диагностировали у него инфаркт. Белякову сделали операцию, он находится в тяжелом состоянии, пишет канал.

По информации Mash, у Белякова выявили острый инфаркт передней стенки миокарда. Об инфаркте также пишет «КП».

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RT сообщил, что у пилота есть проблемы с сердцем. В то же время источник сказал каналу, что у него диагностировали серьезное обморожение ног. По этой причине Беляков не может ходить и передвигается на инвалидной коляске, добавил он.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Экипаж во время полета докладывал о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива, пилоты приняли решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Впоследствии члены экипажа передали информацию о поочередном отказе первого и второго двигателей.

На борту самолета находились шесть человек: волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков с супругой Анной, два медика и два пилота. Евсюковы погибли, четырем членам экипажа удалось выжить. 26 января они прибыли в Москву.

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Самолет выполнял «частную медицинскую эвакуацию» Евсюковой, заболевшей в Таиланде, перевозку организовала страховая компания. Женщина, по словам медика Игоря Сывороткина, находилась практически в коме.

Следственный комитет назвал основной версией крушения отказ двигателей, уточнив, что рассматриваются и другие.

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Теги
пилот Афганистан госпитализация авиакатастрофа
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