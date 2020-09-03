Мишустин снял ограничения на пересечение границы для ухода за больными

Правительство сняло ограничение на поездки в Россию и за границу для ухода за больными родственниками — с июня они были однократными. Распоряжение касается как россиян, так и иностранцев

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Воспользоваться новым порядком смогут не только россияне: послабления вводятся и для иностранцев — они смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.

Въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) был запрещен с 18 марта. Первоначально этот запрет установили до 1 мая, однако затем продлили на неопределенный срок.