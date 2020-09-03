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Мишустин снял ограничения на пересечение границы для ухода за больными

Правительство сняло ограничение на поездки в Россию и за границу для ухода за больными родственниками — с июня они были однократными. Распоряжение касается как россиян, так и иностранцев
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Воспользоваться новым порядком смогут не только россияне: послабления вводятся и для иностранцев — они смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.

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Фото: Kamran Jebreili / AP

Въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) был запрещен с 18 марта. Первоначально этот запрет установили до 1 мая, однако затем продлили на неопределенный срок.

Для большинства россиян (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) выезд за границу любым сухопутным или речным транспортом, а также через пешеходные пункты пропуска закрыт с 30 марта.

8 июня Мишустин упростил порядок въезда и выезда для определенных категорий граждан. «Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин», — заявил тогда премьер. Он уточнил, что в правительство поступало много обращений в связи со сложившейся ситуацией, а потому было решено изменить введенные ранее ограничения.

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Мишустин упростил въезд и выезд из России
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС


«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — пояснил глава правительства.

Однако тогда было разрешено лишь однократное пересечение границы по уважительным причинам; сейчас же это ограничение сняли. 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Мишустин, граница, разрешение
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