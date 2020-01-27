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«Яндекс» обогнал Google в рейтинге лучших работодателей для студентов

«Яндекс» несколько лет подряд укрепляет позиции в рейтинге популярности работодателей среди выпускников вузов. В этом году он занял первое место, обойдя лидера последних лет - Google.
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Офис компании «Яндекс» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Среди студентов ведущих российских вузов самыми привлекательными работодателями остаются технологические компании, следует из исследования сервиса поиска вакансий FutureToday, материалы которого есть в распоряжении РБК.

Тройка лидеров не изменилась по составу с прошлым годом, однако в лидеры рейтинга вышла компания «Яндекс» (23%). В прошлом году она занимала второе место в рейтинге после Google, но в этом году американский ИТ-гигант опустился на строчку ниже (22,6%). Третье место осталось за компанией Apple (15,7%).

В ходе исследования было опрошено более 23 000 выпускников ведущих российских вузов, выпускающихся в 2020-2021 годах.

Четвертое место занял «Газпром» (14,5%). Популярность компании у выпускников каждый год снижается, она уступает свои позиции российским и иностранным технологическим компаниям.

Пятерку самых популярных работодателей, по версии FutureToday, среди студентов замыкает Сбербанк (8,1%). В десятку также вошли BMW, «Газпром нефть», Mail.ru Group, «Роснефть» и Coca-Cola. Таким образом, из десяти самых популярных среди студентов работодателей четыре — иностранные компании.

Для сравнения: в прошлом году в первую пятерку входили Google (21,3%), «Яндекс» (19,4%), Apple (16,5%), «Газпром» (15%) и BMW (8,4%).

В 2016 году в опросе Universum первое место занимал «Газпром», однако в 2017–2019 годах лидером неизменно был Google.

По данным исследования, 19% выпускников российских топовых вузов хотели бы уехать жить за границу, еще 15% хотели бы переехать за границу на несколько лет и 46% готовы рассмотреть хорошие предложения с переездом из России. Только 20% студентов вообще не планируют покидать страну.

При этом уровень оценки собственных знаний английского у студентов ежегодно ухудшается. Если в 2016 году 41% студентов утверждали, что они свободно общаются и пишут по-английски, то в 2020 году их осталось только 27%. 16% студентов заявили, что вообще не понимают английский.

Средняя ожидаемая зарплата у студентов во время учебы оказалась на уровне 45 680 руб. При этом сразу после окончания они рассчитывают в среднем получать более 60 тыс. руб. Только 1,2% студентов готовы после окончания работать за зарплату меньше, чем 20 тыс. руб., и 8,8% — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Помимо зарплаты для студентов важны на работе возможность гибкого графика, баланс работы и личной жизни и дружный коллектив.

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В ноябре 2019 года аналогичный рейтинг, но на основе опроса профессионалов (людей с профильным образованием) провела компания Universum. Набор самых популярных работодателей у студентов и профессионалов совпал: самыми популярными компаниями оказались Google, «Газпром» и «Яндекс» — они лидируют или находятся в пятерке лидеров у специалистов в сфере ИT, гуманитарных и естественных наук и бизнеса. Также среди самых привлекательных работодателей у этих групп — «Газпром нефть», «Роснефть», Microsoft и Mail.ru Group.

Позднее собственный рейтинг российских работодателей представил журнал Forbes. Он проводился на основании оценок специалистов сервиса Superjob.ru. В нем лидером оказалась компания «Норникель», на втором — золотодобывающая компания «Полюс», на третьем — Газпромбанк.

Авторы: Ирина Парфентьева, Георгий Тадтаев, Артем Филипенок
Теги: «Яндекс», Google, студенты, работодатели
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