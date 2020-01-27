«Яндекс» обогнал Google в рейтинге лучших работодателей для студентов

«Яндекс» несколько лет подряд укрепляет позиции в рейтинге популярности работодателей среди выпускников вузов. В этом году он занял первое место, обойдя лидера последних лет - Google.

Офис компании «Яндекс» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Среди студентов ведущих российских вузов самыми привлекательными работодателями остаются технологические компании, следует из исследования сервиса поиска вакансий FutureToday, материалы которого есть в распоряжении РБК.

Тройка лидеров не изменилась по составу с прошлым годом, однако в лидеры рейтинга вышла компания «Яндекс» (23%). В прошлом году она занимала второе место в рейтинге после Google, но в этом году американский ИТ-гигант опустился на строчку ниже (22,6%). Третье место осталось за компанией Apple (15,7%).

В ходе исследования было опрошено более 23 000 выпускников ведущих российских вузов, выпускающихся в 2020-2021 годах.



Четвертое место занял «Газпром» (14,5%). Популярность компании у выпускников каждый год снижается, она уступает свои позиции российским и иностранным технологическим компаниям.

Пятерку самых популярных работодателей, по версии FutureToday, среди студентов замыкает Сбербанк (8,1%). В десятку также вошли BMW, «Газпром нефть», Mail.ru Group, «Роснефть» и Coca-Cola. Таким образом, из десяти самых популярных среди студентов работодателей четыре — иностранные компании.

Для сравнения: в прошлом году в первую пятерку входили Google (21,3%), «Яндекс» (19,4%), Apple (16,5%), «Газпром» (15%) и BMW (8,4%).