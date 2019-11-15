Эксперты назвали популярных работодателей у российских специалистов

Самыми востребованными компаниями в России для получивших образование в сфере ИT, бизнеса, гуманитарных и естественных наук, стали «Газпром», «Яндекс» и Google. Также среди лидеров — «Роснефть», Microsoft и Mail.ru Group

Фото: Головкин Павел / ТАСС

Компания Universum, которая специализируется на исследованиях в сфере брендинга, представила рейтинг «самых привлекательных» работодателей для российских профессионалов (людей, получивших профильное образование). Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Основой рейтинга стал опрос почти 22 тыс. российских специалистов из разных областей, 59% которых компания называет молодыми (до восьми лет опыта работы или моложе 40 лет), 41% — зрелыми (более восьми лет работы или старше 40 лет)

В рамках опроса респонденты были разбиты на шесть групп по направлению образования. Самыми популярными компаниями оказались Google, «Газпром» и «Яндекс» — они лидируют или находятся в пятерке лидеров у специалистов в сфере ИT, гуманитарных и естественных наук и бизнеса. Также среди самых привлекательных работодателей у этих групп — «Газпром нефть», «Роснефть», Microsoft и Mail.ru Group.

У специалистов в сфере права самыми популярными оказались такие работодатели, как Минюст, Конституционный суд и Сбербанк. Получившие образование по направлению «Медицина», помимо идущего в списке их предпочтений на первом месте «Газпрома», назвали в качестве привлекательных для работы фармацевтические компании Bayer, Pfizer и Johnson & Johnson.