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Эксперты назвали популярных работодателей у российских специалистов
Самыми востребованными компаниями в России для получивших образование в сфере ИT, бизнеса, гуманитарных и естественных наук, стали «Газпром», «Яндекс» и Google. Также среди лидеров — «Роснефть», Microsoft и Mail.ru Group
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Фото: Головкин Павел / ТАСС

Компания Universum, которая специализируется на исследованиях в сфере брендинга, представила рейтинг «самых привлекательных» работодателей для российских профессионалов (людей, получивших профильное образование). Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Основой рейтинга стал опрос почти 22 тыс. российских специалистов из разных областей, 59% которых компания называет молодыми (до восьми лет опыта работы или моложе 40 лет), 41% — зрелыми (более восьми лет работы или старше 40 лет)

Бизнес
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

В рамках опроса респонденты были разбиты на шесть групп по направлению образования. Самыми популярными компаниями оказались Google, «Газпром» и «Яндекс» — они лидируют или находятся в пятерке лидеров у специалистов в сфере ИT, гуманитарных и естественных наук и бизнеса. Также среди самых привлекательных работодателей у этих групп — «Газпром нефть», «Роснефть», Microsoft и Mail.ru Group.

У специалистов в сфере права самыми популярными оказались такие работодатели, как Минюст, Конституционный суд и Сбербанк. Получившие образование по направлению «Медицина», помимо идущего в списке их предпочтений на первом месте «Газпрома», назвали в качестве привлекательных для работы фармацевтические компании Bayer, Pfizer и Johnson & Johnson.

Как добавляет Universum, молодые профессионалы рассчитывают в среднем получать 68,7 тыс. руб. в месяц, зрелые — 94,9 тыс. Для молодых специалистов самые привлекательные характеристики работодателя — возможность профессионального роста, высокий заработок в будущем и «конкурентоспособный базовый оклад».

Технологии и медиа
Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям

В октябре рейтинг топ-500 лучших работодателей составил журнал Forbes. Первую строчку третий год подряд заняла Alphabet (материнская компания Google), далее идут Microsoft и производитель открытого программного обеспечения Red Hat. Лучшей из российских компаний в рейтинге стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. Также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).

Автор: Артём Губенко
Теги: работодатель, рейтинг
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