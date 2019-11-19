Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

Список возглавил «Норникель», в первую десятку также вошли производители цветных металлов, крупные банки и газовые компании. Традиционно журнал публикует топ-500 мировых работодателей, в последний попали семь компаний из России

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг лучших работодателей страны. Как отмечает издание, впервые составлен перечень отдельно для России (обычно журнал публикует глобальную версию). Всего в список вошло 50 компаний.

Журналисты составили рейтинг на основе опроса специалистов аналитического центра портала Superjob.ru, проведенного 3–4 октября среди 3 тыс. человек. Исходя из результатов исследования, авторы рейтинга определили критерии, по которым оценивались работодатели: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание компанией новых рабочих мест, развитие инфраструктуры в городах присутствия, узнаваемость бренда, забота об экологии и благотворительность. Итоговый балл компании был сформирован на основе девяти этих метрик.

Рейтинг возглавил «Норникель», чьим крупнейшим акционером выступает Владимир Потанин. Итоговый балл компании составил 60,92. Как отмечает журнал, ее сотрудники получают широкий соцпакет и высокие зарплаты из-за «суровых условий труда»: ключевые производственные площадки «Норникеля» расположены за полярным кругом, на Кольском и Таймырском полуостровах.

На втором месте — золотодобывающая компания «Полюс» семьи Сулеймана Керимова, набравшая 60,81 балла. Основные критерии, за счет которых она получила эту оценку, — высокие зарплаты и один их самых полных соцпакетов, отмечает Forbes.