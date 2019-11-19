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Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
Список возглавил «Норникель», в первую десятку также вошли производители цветных металлов, крупные банки и газовые компании. Традиционно журнал публикует топ-500 мировых работодателей, в последний попали семь компаний из России
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг лучших работодателей страны. Как отмечает издание, впервые составлен перечень отдельно для России (обычно журнал публикует глобальную версию). Всего в список вошло 50 компаний.

Журналисты составили рейтинг на основе опроса специалистов аналитического центра портала Superjob.ru, проведенного 3–4 октября среди 3 тыс. человек. Исходя из результатов исследования, авторы рейтинга определили критерии, по которым оценивались работодатели: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание компанией новых рабочих мест, развитие инфраструктуры в городах присутствия, узнаваемость бренда, забота об экологии и благотворительность. Итоговый балл компании был сформирован на основе девяти этих метрик.

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Рейтинг возглавил «Норникель», чьим крупнейшим акционером выступает Владимир Потанин. Итоговый балл компании составил 60,92. Как отмечает журнал, ее сотрудники получают широкий соцпакет и высокие зарплаты из-за «суровых условий труда»: ключевые производственные площадки «Норникеля» расположены за полярным кругом, на Кольском и Таймырском полуостровах.

На втором месте — золотодобывающая компания «Полюс» семьи Сулеймана Керимова, набравшая 60,81 балла. Основные критерии, за счет которых она получила эту оценку, — высокие зарплаты и один их самых полных соцпакетов, отмечает Forbes.

Третью позицию с результатом в 60,45 балла занял Газпромбанк. Журнал указывает, что при этом он оказался лидером рейтинга по размеру средней заработной платы. На четвертом месте (58,15 балла) — «Яндекс», где авторы рейтинга отметили бытовые условия для сотрудников и большой компенсационный пакет. На пятую позицию (55,71 балла) Forbes поместил горнодобывающую компанию Polymetal International, отметив в ней высокий уровень зарплат.

В топ-10 работодателей также вошли банк ВТБ, алмазодобывающая компания АЛРОСА, Сбербанк, «Газпром» и НОВАТЭК.

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Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Издание указывает, что при формировании лонг-листа рейтинга, в который вошли 150 работодателей, журналисты использовали критерий востребованности — количество интернет-запросов для компаний, входящих в рейтинг РБК-500. С помощью сервиса Yandex Wordstat журналисты изучили поисковые запросы на вакансии в них. Авторы рейтинга просили компании, вошедшие в лонг-лист, заполнить анкеты и предоставить необходимые данные. В случае если какие-либо показатели не были раскрыты, использовались открытые источники и данные Росстата по средней зарплате в соответствующей отрасли экономики.

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: «Норникель», Московская биржа, «Роснефть», Объединенная авиастроительная корпорация, «Северсталь», «РусГидро» и ЛУКОЙЛ. Первую тройку глобального заняли иностранные ИT-компании Alphabet (владелец Google), Microsoft и Red Hat.

Кроме того, в ноябре компания Universum, которая специализируется на исследованиях в сфере брендинга, представила собственный рейтинг самых привлекательных работодателей для российский профессионалов. Согласно ему, тех, кто получил профобразование в сфере ИT, бизнеса, гуманитарных и естественных наук, больше всего привлекают «Газпром», «Яндекс» и Google. В лидерах рейтинга также оказались «Роснефть», Microsoft и Mail.Ru Group.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Forbes, рейтинг
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