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Олланд поспорил с Макроном, нужно ли Франции гордиться Депардье

Бывший президент Франсуа Олланд: Депардье не является гордостью Франции

Бывший президент Франции Франсуа Олланд не согласился со своим преемником Эмманюэлем Макроном в оценке актера Жерара Депардье как гордости Франции. Об этом Олланд заявил в эфире радиостанции France Inter.

«Нет, мы не гордимся Жераром Депардье», — сказал экс-президент.

Ранее Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона из-за публичных обвинений в сексуальных домогательствах.

«Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — пояснил свою точку зрения Макрон.

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Жерар&nbsp;Депардье

Президент также напомнил о существовании презумпции невиновности, добавив, что хочет, чтобы у Депардье была такая же возможность защищать свои права, как у любого другого гражданина. Он также назвал себя «большим поклонником актера», а его самого описал как «гордость Франции».

Фильм-расследование о Депардье телеканал France 2 показал в конце ноября. В нем четыре женщины обвинили актера в домогательства и сексуальном насилии. 7 декабря одна из них — Эмманюэль Дебевер — совершила самоубийство.

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Теги
Франция Эмманюэль Макрон Франсуа Олланд Жерар Депардье
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