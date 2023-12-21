Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона

Актера Жерара Депардье не стоит лишать ордена Почетного легиона на основе одних лишь обвинений в изнасилованиях и домогательствах, опубликованных в СМИ. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

«Это орден, который выдают не для того, чтобы читать морали. Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — сказал Макрон, комментируя вышедшую в эфире телеканала France 2 телепередачу, посвященной обвинениям Депардье в домогательствах.

Президент подчеркнул, что никогда не будет участвовать в «охоте» на человека, и призвал придерживаться принципа презумпции невиновности. «Мы должны уважать наши законы. Вы можете обвинить кого-то, и, возможно, есть жертвы, и я уважаю их, и я хочу, чтобы они могли защищать их права, но есть также презумпция невиновности», — настаивает он.

«Я большой поклонник Жерара Депардье», — признался Макрон, заявив, что Франция может «гордиться» актером. «Я просто хочу, чтобы он мог защищать свои права, как и все остальные», — добавил президент.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном I Бонапартом в 1802 году. Сейчас это высшая награда во Франции. Отзыв ордена допустим, если в отношении награжденного вынесен уголовный приговор или же он совершил действия, противоречащие чести либо наносящие ущерб стране. Депардье получил орден в 1996 году.

Документальный фильм о Депардье в программе «Дополнительное расследование» вышел на телеканале France 2 в конце ноября. Он в том числе содержит интервью с четырьмя женщинами, которые обвиняют актера в насилии. Выпуск привлек рекордную аудиторию в 3,03 млн зрителей 30 ноября и еще 1,3 млн во время повторных показов в течение трех дней.

Депардье не первый раз обвиняют в сексуальном насилии. Портал Mediapart весной 2023 года опубликовал расследование, в котором 13 женщин утверждали, что подвергались сексуальному насилию со стороны актера. Речь идет об эпизодах на съемках 11 фильмов в период с 2004 по 2022 год. Пострадавшими от действий артиста назывались актрисы, гримеры и производственный персонал.

В октябре Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Monde, в котором отверг обвинения в насилии. Он заявил, что СМИ устроили ему «линчевание», а также сообщил, что «никогда по-настоящему не абьюзил женщин». «Я не насильник и не хищник», — написал он.