 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона

Макрон выступил против лишения актера Депардье ордена Почетного легиона

Актера Жерара Депардье не стоит лишать ордена Почетного легиона на основе одних лишь обвинений в изнасилованиях и домогательствах, опубликованных в СМИ. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

«Это орден, который выдают не для того, чтобы читать морали. Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — сказал Макрон, комментируя вышедшую в эфире телеканала France 2 телепередачу, посвященной обвинениям Депардье в домогательствах.

Президент подчеркнул, что никогда не будет участвовать в «охоте» на человека, и призвал придерживаться принципа презумпции невиновности. «Мы должны уважать наши законы. Вы можете обвинить кого-то, и, возможно, есть жертвы, и я уважаю их, и я хочу, чтобы они могли защищать их права, но есть также презумпция невиновности», — настаивает он.

Макрон не исключил приглашение Путина во Францию в 2024 году
Политика
Эмманюэль Макрон

«Я большой поклонник Жерара Депардье», — признался Макрон, заявив, что Франция может «гордиться» актером. «Я просто хочу, чтобы он мог защищать свои права, как и все остальные», — добавил президент.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном I Бонапартом в 1802 году. Сейчас это высшая награда во Франции. Отзыв ордена допустим, если в отношении награжденного вынесен уголовный приговор или же он совершил действия, противоречащие чести либо наносящие ущерб стране. Депардье получил орден в 1996 году.

Документальный фильм о Депардье в программе «Дополнительное расследование» вышел на телеканале France 2 в конце ноября. Он в том числе содержит интервью с четырьмя женщинами, которые обвиняют актера в насилии. Выпуск привлек рекордную аудиторию в 3,03 млн зрителей 30 ноября и еще 1,3 млн во время повторных показов в течение трех дней.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Депардье не первый раз обвиняют в сексуальном насилии. Портал Mediapart весной 2023 года опубликовал расследование, в котором 13 женщин утверждали, что подвергались сексуальному насилию со стороны актера. Речь идет об эпизодах на съемках 11 фильмов в период с 2004 по 2022 год. Пострадавшими от действий артиста назывались актрисы, гримеры и производственный персонал.

В октябре Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Monde, в котором отверг обвинения в насилии. Он заявил, что СМИ устроили ему «линчевание», а также сообщил, что «никогда по-настоящему не абьюзил женщин». «Я не насильник и не хищник», — написал он.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Жерар Депардье орден Почетного легиона
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Депардье отказался от ордена Почетного легиона
Общество
Во Франции допустили, что Депардье могут лишить ордена Почетного легиона
Общество
Национальный вещатель Франции снял с показа все фильмы с Депардье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Орбан оценил затраты на прием Украины в ЕС в €150-190 млрд Политика, 05:03
Кадровики назвали, кому в 2023 году предлагали самые высокие зарплаты Общество, 05:00
Apple начнет продажу очков смешанной реальности в феврале Технологии и медиа, 04:24
Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона Общество, 04:23
Молдавия изменит код аэропорта из-за русского языка Политика, 03:55
Вильфанд пообещал «мягкую» погоду на католическое Рождество в Москве Город, 03:50
Посол России в Италии обвинил газету La Repubblica во лжи Политика, 03:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ХАМАС отказался от предложения Израиля о перемирии Политика, 03:00
Более 100 тыс. жителей ЛНР и ДНР остались без света из-за непогоды Общество, 02:42
Ученые объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны» Политика, 02:28
Президент Чехии заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ Политика, 02:11
В Петербурге с витрины книжного магазина сняли надпись «Мир!» Политика, 01:36
В сенате США увидели «призрак Трампа» в вопросе Украины Политика, 01:36
В городе Запорожье и двух областях Украины прогремели взрывы Политика, 01:10