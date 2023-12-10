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Общество ,  
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Национальный вещатель Франции снял с показа все фильмы с Депардье

France Télévisions прекратил показ фильмов с Депардье из-за обвинений в насилии
В конце ноября вышел документальный фильм с новыми обвинениями в сексуальном насилии в адрес Депардье. В октябре он написал открытое письмо, где опровергал предыдущие претензии со стороны женщин
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Жерар Депардье (Фото: Thierry Roge / Zuma / Global Look Press)

Французская государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с участием Жерара Депардье после выхода документальной ленты с новыми обвинениями в адрес актера в сексуальном насилии, передает Le Journal du dimanche.

«Мы не должны прославлять Жерара Депардье. Это просто невозможно», — сказал Мануэль Алдуи, директор по кинематографии и международному развитию France Télévisions (цитата по Le Figaro).

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Газета отмечает, что в апреле телекомпания уже прекратила продвижение фильма «Вкус счастья» с Депардье в главной роли.

Документальный фильм о Депардье в программе «Дополнительное расследование» вышел на телеканале France 2 (управляется France Télévisions) в конце ноября. Он в том числе содержит интервью с четырьмя женщинами, которые обвиняют актера в насилии, пишет Le Monde.

Мэрилен Андрен заявила, что получила «травму», когда Депардье положил свою руку ей на ягодицу во время съемок фильма «Отдел 13» в 2009 году, а Сара Брукс и Шарлотта Арну обвинили артиста в изнасиловании. Еще одна девушка — Элен Даррас — сказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера, когда тот на съемках фильма «Дискотека» (2008) провел рукой по ее бедрам и ягодицам.

Издание отмечает, что в документальном фильме отображена и позиция тех, кто защищает Депардье, включая его брата Алена, друзей и бывшую жену Элизабет. «О Жераре можно сказать всё что угодно, кроме того, что он насильник», — считают они.

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Выпуск «Дополнительного расследования» про Депардье, сообщил France 2, привлек рекордную аудиторию в 3,03 млн зрителей 30 ноября и еще 1,3 млн во время повторных показов в течение трех дней.

Депардье не первый раз обвиняют в сексуальном насилии. Портал Mediapart весной 2023 года опубликовал расследование, в котором 13 женщин утверждали, что подвергались сексуальному насилию со стороны актера. Речь идет об эпизодах на съемках 11 фильмов в период с 2004 по 2022 год. Пострадавшими от действий артиста назывались актрисы, гримеры и производственный персонал.

В октябре Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Monde, в котором отверг обвинения в насилии. Он заявил, что СМИ устроили ему «линчевание», а также сообщил, что «никогда по-настоящему не абьюзил женщин». «Я не насильник и не хищник», — написал он.

В 2012 году Депардье переехал в Бельгию и решил отказаться от французского гражданства после того, как во Франции ввели налог на доходы свыше €1 млн со ставкой 75%. В 2013 году актер получил российское гражданство и прописку в Саранске (в 2018 году он поменял прописку на новосибирскую). Помимо российского у актера есть паспорта Бельгии и Алжира.

Депардье снялся более чем в 200 фильмах, участвовал как в крупных голливудских блокбастерах, так и в фестивальном кино. Актер является лауреатом «Золотого глобуса», Каннского кинофестиваля, премии «Сезар».

Среди его известных работ: «Двадцатый век» (1976), «Сирано де Бержерак» (1990), «Невезучие» (1981) и «Папаши» (1983), запомнившиеся по его экранному дуэту с Пьером Ришаром, «Холодные закуски» (1979), «Ватель» (2000), «Набережная Орфевр» (2004), «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999) и другие.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Жерар Депардье сексуальные домогательства телевидение кино Франция расследование

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