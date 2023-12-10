Национальный вещатель Франции снял с показа все фильмы с Депардье

В конце ноября вышел документальный фильм с новыми обвинениями в сексуальном насилии в адрес Депардье. В октябре он написал открытое письмо, где опровергал предыдущие претензии со стороны женщин

Жерар Депардье (Фото: Thierry Roge / Zuma / Global Look Press)

Французская государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с участием Жерара Депардье после выхода документальной ленты с новыми обвинениями в адрес актера в сексуальном насилии, передает Le Journal du dimanche.

«Мы не должны прославлять Жерара Депардье. Это просто невозможно», — сказал Мануэль Алдуи, директор по кинематографии и международному развитию France Télévisions (цитата по Le Figaro).

Газета отмечает, что в апреле телекомпания уже прекратила продвижение фильма «Вкус счастья» с Депардье в главной роли.

Документальный фильм о Депардье в программе «Дополнительное расследование» вышел на телеканале France 2 (управляется France Télévisions) в конце ноября. Он в том числе содержит интервью с четырьмя женщинами, которые обвиняют актера в насилии, пишет Le Monde.

Мэрилен Андрен заявила, что получила «травму», когда Депардье положил свою руку ей на ягодицу во время съемок фильма «Отдел 13» в 2009 году, а Сара Брукс и Шарлотта Арну обвинили артиста в изнасиловании. Еще одна девушка — Элен Даррас — сказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера, когда тот на съемках фильма «Дискотека» (2008) провел рукой по ее бедрам и ягодицам.

Издание отмечает, что в документальном фильме отображена и позиция тех, кто защищает Депардье, включая его брата Алена, друзей и бывшую жену Элизабет. «О Жераре можно сказать всё что угодно, кроме того, что он насильник», — считают они.

Выпуск «Дополнительного расследования» про Депардье, сообщил France 2, привлек рекордную аудиторию в 3,03 млн зрителей 30 ноября и еще 1,3 млн во время повторных показов в течение трех дней.

Депардье не первый раз обвиняют в сексуальном насилии. Портал Mediapart весной 2023 года опубликовал расследование, в котором 13 женщин утверждали, что подвергались сексуальному насилию со стороны актера. Речь идет об эпизодах на съемках 11 фильмов в период с 2004 по 2022 год. Пострадавшими от действий артиста назывались актрисы, гримеры и производственный персонал.

В октябре Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Monde, в котором отверг обвинения в насилии. Он заявил, что СМИ устроили ему «линчевание», а также сообщил, что «никогда по-настоящему не абьюзил женщин». «Я не насильник и не хищник», — написал он.