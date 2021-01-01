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Пандемия коронавируса ,  
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Россия получила из Британии образцы нового штамма коронавируса

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и изучают их. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался ведомством.

«Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ», — сказала она.

Попова заявила о необходимости больше узнать о новом штамме вируса
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Фото:Leon Neal / Getty Images

Новый британский штамм коронавируса обнаружили на прошлой неделе. Первым об этом сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Он предположил, что в результате мутации вирус распространяется быстрее. Позднее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что британский штамм может быть на 70% более заразным. После этого страны, в том числе Россия, стали закрывать авиасообщение с Великобританией.

Во вторник, 22 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России британского штамма коронавируса не обнаружили. Она также отметила, что существующие вакцины от COVID-19 смогут защитить от нового штамма заболевания.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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новый штамм коронавируса коронавирус Великобритания Мария Захарова
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