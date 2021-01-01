Как горнолыжные курорты мира работают в пандемию. Фоторепортаж

На этой неделе в горах Большого Сочи открылся горнолыжный сезон. Начали работу курорты «Красная поляна» и «Роза Хутор». Из-за пандемии на многих лыжных курортах мира усилены меры предосторожности, а некоторые страны и вовсе закрыли склоны. Как любители горных лыж во всем мире отдыхают в пандемию — в фоторепортаже РБК