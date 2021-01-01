Как горнолыжные курорты мира работают в пандемию. Фоторепортаж
Очередь на подъемник на горнолыжном курорте Копаоник в Сербии. Для отдыхающих предусмотрены меры предосторожности: ресторанами и кафе в отелях разрешено пользоваться только постояльцам, ограничено число посетителей спа-центров. Места на подъемниках на горнолыжные трассы заполняются лишь наполовину
Земмеринг, Австрия. В стране снова открылись горнолыжные спуски, но на них могут покататься только местные жители: из-за карантинных мер отели, бары и рестораны остаются закрытыми
Туристы на горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен в Германии. В стране такие курорты официально закрыты, любители спорта направляются на склоны самостоятельно
Ла Маселла, Испания. Горнолыжные курорты страны начали открываться в середине декабря
Порт дю Солей, Швейцария
Куршевель, Франция. Власти страны распорядились закрыть подъемники на время рождественских праздников
Курорт в Банско, Болгария
Цинчжоу, Китай
Хвенсон, Южная Корея