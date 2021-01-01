Как горнолыжные курорты мира работают в пандемию. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
СМИ сообщили о 14 задержанных у белорусского консульства в Петербурге Общество, 19:42 Московское «Динамо» второй раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 19:16 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 19:04 Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19 Общество, 19:02 МЮ из-за автогола на последних минутах упустил победу в игре премьер-лиги Спорт, 18:50 ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Финансы, 18:32 Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов Общество, 18:29 Фигуристка Тарасова рассказала о слезах после победы на чемпионате России Спорт, 18:23 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 18:14 Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира Экономика, 18:14 В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня» Общество, 17:51 Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой Спорт, 17:35 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:25 МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США Политика, 17:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Как горнолыжные курорты мира работают в пандемию. Фоторепортаж

На этой неделе в горах Большого Сочи открылся горнолыжный сезон. Начали работу курорты «Красная поляна» и «Роза Хутор». Из-за пандемии на многих лыжных курортах мира усилены меры предосторожности, а некоторые страны и вовсе закрыли склоны. Как любители горных лыж во всем мире отдыхают в пандемию — в фоторепортаже РБК
Фото:Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Очередь на подъемник на горнолыжном курорте Копаоник в Сербии. Для отдыхающих предусмотрены меры предосторожности: ресторанами и кафе в отелях разрешено пользоваться только постояльцам, ограничено число посетителей спа-центров. Места на подъемниках на горнолыжные трассы заполняются лишь наполовину

Фото:Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Земмеринг, Австрия. В стране снова открылись горнолыжные спуски, но на них могут покататься только местные жители: из-за карантинных мер отели, бары и рестораны остаются закрытыми

Фото:Philipp Guelland / EPA / ТАСС
Фото: Philipp Guelland / EPA / ТАСС

Туристы на горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен в Германии. В стране такие курорты официально закрыты, любители спорта направляются на склоны самостоятельно

Фото:kirann9988 / Instagram
Фото: kirann9988 / Instagram
«Красная Поляна» в Сочи. Сезон на нем стартовал 24 декабря, региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пообещал, что на курорте будут разводить потоки туристов и проводить дезинфекционную обработку канатных дорог
Фото:David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Ла Маселла, Испания. Горнолыжные курорты страны начали открываться в середине декабря

Фото:Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Порт дю Солей, Швейцария

Фото:Sebastien Nogier / EPA / ТАСС
Фото: Sebastien Nogier / EPA / ТАСС

Куршевель, Франция. Власти страны распорядились закрыть подъемники на время рождественских праздников

Фото:Vassil Donev // EPA / ТАСС
Фото: Vassil Donev // EPA / ТАСС

Курорт в Банско, Болгария

Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Цинчжоу, Китай

Фото:Yonhap South Korea / EPA / ТАСС
Фото: Yonhap South Korea / EPA / ТАСС

Хвенсон, Южная Корея

мультимедиа горнолыжные курорты «Роза Хутор» «Красная поляна» Куршевель
Материалы по теме
В Польше из-за COVID-19 запретили работу гостиниц и горнолыжных склонов
Общество
Грозит ли горнолыжным курортам России новогодний локдаун. Что важно знать
Общество
Меркель собралась закрыть все горнолыжные курорты Европы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter