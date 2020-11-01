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Россия возобновила авиасообщение с Японией

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Россия и Япония с 1 ноября возобновили авиасообщение, приостановленное весной текущего года на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Меры вступают в силу на основе распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина, которое он подписал в середине октября с учетом решений оперативного штаба. 

Согласно документу, теперь в неделю будут выполняться три рейса: два — из Москвы в Токио, один — из Владивостока в Токио. 

Как сообщается на сайте авиакомпании «Аэрофлот», регулярные рейсы в Японию будут восстановлены с 5 ноября. В частности, на этот день запланирован первый рейс в Токио. На первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем дважды в неделю — по четвергам и субботам. Обратно перелеты будут осуществляться по субботам и воскресеньям. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, отметили в «Аэрофлоте».

Из Токио вылетел вывозной рейс с россиянами
Общество
Фото:Посольство России в Японии / Facebook

Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составили только вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, а также для иностранцев, которых необходимо было доставить домой.

Ограничения постепенно начали снимать с начала августа. В частности, из России были открыты полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Впоследствии Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией, ОАЭ, Египтом и Мальдивскими островами.

Помимо Японии, Михаил Мишустин поручил возобновить авиасообщение из России в Сербию и на Кубу. В Сербию их будет два — из Москвы в Белград. Столько же рейсов будет летать из России на Кубу. Это направления Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара.

29 октября авиасообщение с Россией возобновила австрийская авиакомпания Austrian Airlines. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

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