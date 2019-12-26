Умерла Галина Волчек

О том, что Волчек госпитализировали из-за проблем с легкими, стало известно 23 декабря. На следующий день РЕН ТВ и Telegram-канал Mash сообщили, что худрук впала в кому. Также Mash сообщал, что у Волчек начались осложнения на сердце и почки из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, а также диагностированы отеки нижних конечностей. В пресс-службе «Современника» РБК опровергли эту информацию. В театре также говорили, что ее состояние оценивается как стабильное, но требует стационарного лечения.

25 декабря пресс-секретарь театра Елена Волкова сообщила РБК, что состояние Волчек не изменилось. «Пока все так же, без изменений, госпитализирована. Надеемся, скоро поправится», — сказала она.

Днем 26 декабря Волкова в разговоре с РБК заявила, что информация об осложнениях в состоянии здоровья худрука «Современника» в театр не поступала. «Такой информации нет», — сказала она.

Галина Волчек — советская и российская актриса, режиссер, педагог, одна из основателей московского театра «Современник». Возглавляла театр с 1972 года, с 1989-го занимала должность худрука. 19 декабря ей исполнилось 86 лет.