В «Современнике» сообщили о состоянии Галины Волчек

Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек стабильное, но требует лечения в стационаре. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе», — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, Волчек была госпитализирована накануне, 23 декабря, с легочным заболеванием.

Ранее телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Mash сообщили, что 86-летняя Волчек находится в коме. «Это слухи», — опровергли РБК данную информацию в пресс-службе театра.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году, в 1955-м окончила школу-студию при МХАТе им. Горького. В 1956 году вместе с другими молодыми актерами, включая Олега Табакова, она стала основателем театра «Современник».