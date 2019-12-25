В «Современнике» сообщили об отсутствии изменений в состоянии Волчек

В «Современнике» сообщили об отсутствии изменений в состоянии Волчек

Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек не изменилось. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь театра Елена Волкова.

«Пока все так же, без изменений, госпитализирована. Надеемся, скоро поправится», — сказала она.

86-летнюю Волчек госпитализировали 23 декабря с легочным заболеванием. РЕН ТВ и Telegram-канал Mash на следующий день сообщили, что Волчек впала в кому, однако в пресс-службе театра «Современник» опровергли эту информацию. В театре также говорили, что ее состояние оценивается как стабильное, но требует стационарного лечения.

Летом 2019 года Волчек на несколько дней госпитализировали в Центр хирургии им. А.В.Вишневского для прохождения планового медицинского обследования.

Галина Волчек — советская и российская актриса, режиссер, педагог. В 1956 году она вместе с Олегом Табаковым, Олегом Ефремовым, Игорем Квашой и другими актерами основала московский театр «Современник». С 1989 года Волчек занимает должность худрука театра.