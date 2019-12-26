В «Современнике» отреагировали на публикации о состоянии Галины Волчек

В «Современнике» отреагировали на публикации о состоянии Галины Волчек

Информация об осложнениях в состоянии здоровья художественного руководителя «Современника» Галины Волчек в театр не поступала, сообщила РБК пресс-секретарь театра Елена Волкова.

«Такой информации нет», — сказала она.

О том, что из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности у Галины Волчек начались осложнения на сердце и почки, сообщал Telegram-канал Mash. По данным Mash, у Волчек также диагностированы отеки нижних конечностей.

Галина Волчек — советская и российская актриса, режиссер, педагог, одна из основателей московского театра «Современник». Сейчас ей 86 лет. С 1989 года Волчек занимает должность худрука театра.

23 декабря Волчек госпитализировали с легочным заболеванием. На следующий день после госпитализации РЕН ТВ и Telegram-канал Mash сообщили, что Волчек впала в кому, однако в пресс-службе театра «Современник» РБК опровергли эту информацию. В театре также говорили, что ее состояние оценивается как стабильное, но требует стационарного лечения.