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Путин предложил смягчить «предпринимательские» статьи Уголовного кодекса
Законопроект смягчает ответственность за невозврат валютной выручки и меняет статью о преступном сообществе, которую долго критиковали бизнесмены. Сам Путин говорил, что по этой статье можно посадить любой совет директоров
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок в Уголовный кодекс, который предполагает смягчение статьи 193 о наказании за нарушение условий возврата валютной выручки. Документ доступен в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.

Статья 193. «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» предусматривает наказание за невозврат выручки от реализованных товаров или услуг. Как отмечается в пояснительной записке, с этой статьей часто не по своей вине сталкивались экспортеры. Причиной задержки перечисления средств, зачастую, являлись санкции. Поэтому часть 1 ст. 193 УК предлагается декриминализировать. Сейчас наказание по ней может достигать четырех лет лишения свободы. В соответствии с поправками, это нарушение предлагается считать уголовно наказуемым только в том случае, если предприниматель до этого уже наказывался за него же в административном порядке.

Также президент предлагает установить сравнять наказание за это нарушение закона для тех случаев, когда оно совершалось как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.

Должен измениться и порог суммы, при которой это преступление будет считаться совершенным в особо крупном размере. Сейчас в примечаниях к статье указано, что нарушение в крупном размере, и соответственно, более тяжелое наказание, начинаются при невозврате выручки на 9 млн руб. Этот порог предлагается повысить сразу до 100 млн руб. Порог для особо крупного размера сейчас установлен на уровне в 45 млн руб., его президент предлагает повысить до 150 млн руб.

В ноябре Минфин предлагал полностью исключить из Уголовного кодекса ст. 193 и схожую с ней 193.1, которая предусматривает переводы нерезидентам с использованием подложных документов. Статья 193, в частности, использовалась в деле автодиллера «Рольф». Именно по этой статье обвиняют основателя компании Сергея Петрова, которого заподозрили в сговоре с бывшими топ-менеджерами компании ради вывода ее средств на счета кипрской Panabel Limited. Сам петров утверждает, что все операции, вызвавшие претензии силовиков, проходили легально в рамках реорганизации.

Предложение об отмене статей Минфин аргументировал тем, что эти правонарушения являются лишь способом отмывания преступных доходов. Поэтому ведомство сочло, что их логичнее перестать считать самостоятельным преступлением и внести в статьи 174 и 174.1, наказывающие за легализацию. Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев тогда отмечал, что если предложение Минфина пройдет, все уголовные дела по ст. 193 и ст 193.1, в том числе дело «Рольфа», будут прекращены.

В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения
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Еще одно новшество предложенного Путина законопроекта — поправки в ст. 210 УК РФ об ответственности за организацию преступного сообщества и участие в нем. Следователи использовали эту статью в отношении учредителей, руководителей и работников компаний, обвиненных в различных нарушениях. То есть, работа в компании приравнивалась к участию в преступной группировке. В пояснительной записке к документу отмечается, что в судебной и следственной практике «наметилась тревожная тенденция, проявляющаяся в том, что положения статьи применяются формально» в отношении работников юрлиц «которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью». Поэтому законопроект предлагает добавить примечание к ст. 210, в котором будет указано, что работников и руководителей компании, обвиненной в нарушениях, нельзя обвинять в участии в организованной преступной группировке только исходя из штатной структуры юрлица. Единственное исключение — когда это юрлицо было заведомо создано только для совершения преступления.

Алексей Мельников «Сумма» доказательств: чем опасна 210-я статья Уголовного кодекса
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Статья 210 о преступных сообществах вызывала критику бизнес-сообщества. В мае бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил исключить применение этой статьи в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. Титов отмечал, что эта статья зачастую дополнительно вменяется при экономических преступлениях в компаниях или организациях. С помощью этого следствие обосновывает продление сроков. В июне эту критику прокомментировал Владимир Путин во время прямой линии. Президент признал, что статья не лишена недостатков и под нее «можно подвести совет директоров любой организации». «Надо поработать на экспертном уровне, правовое управление администрации президента должна этим заняться, в Госдуме должны об этом подумать», — сказал глава государства.

В начале декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что работа над изменением ст. 210 ведется. С предложениями по изменению статьи в декабре выступила и Общественная палата. 17 декабря Верховный суд поддержал изменение формулировки статьи. Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов напомнил, что 40% всех лиц, которых обвиняют по этой статье, в итоге оправдывают суды. «Эта статья, 210 УК, принималась не для предпринимателей, а для борьбы с организованной преступностью», — заключил он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, валютная выручка, декриминализация, уголовный кодекс
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