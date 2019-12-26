Путин предложил смягчить «предпринимательские» статьи Уголовного кодекса

Законопроект смягчает ответственность за невозврат валютной выручки и меняет статью о преступном сообществе, которую долго критиковали бизнесмены. Сам Путин говорил, что по этой статье можно посадить любой совет директоров

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок в Уголовный кодекс, который предполагает смягчение статьи 193 о наказании за нарушение условий возврата валютной выручки. Документ доступен в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.

Статья 193. «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» предусматривает наказание за невозврат выручки от реализованных товаров или услуг. Как отмечается в пояснительной записке, с этой статьей часто не по своей вине сталкивались экспортеры. Причиной задержки перечисления средств, зачастую, являлись санкции. Поэтому часть 1 ст. 193 УК предлагается декриминализировать. Сейчас наказание по ней может достигать четырех лет лишения свободы. В соответствии с поправками, это нарушение предлагается считать уголовно наказуемым только в том случае, если предприниматель до этого уже наказывался за него же в административном порядке.

Также президент предлагает установить сравнять наказание за это нарушение закона для тех случаев, когда оно совершалось как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.

Должен измениться и порог суммы, при которой это преступление будет считаться совершенным в особо крупном размере. Сейчас в примечаниях к статье указано, что нарушение в крупном размере, и соответственно, более тяжелое наказание, начинаются при невозврате выручки на 9 млн руб. Этот порог предлагается повысить сразу до 100 млн руб. Порог для особо крупного размера сейчас установлен на уровне в 45 млн руб., его президент предлагает повысить до 150 млн руб.

В ноябре Минфин предлагал полностью исключить из Уголовного кодекса ст. 193 и схожую с ней 193.1, которая предусматривает переводы нерезидентам с использованием подложных документов. Статья 193, в частности, использовалась в деле автодиллера «Рольф». Именно по этой статье обвиняют основателя компании Сергея Петрова, которого заподозрили в сговоре с бывшими топ-менеджерами компании ради вывода ее средств на счета кипрской Panabel Limited. Сам петров утверждает, что все операции, вызвавшие претензии силовиков, проходили легально в рамках реорганизации.