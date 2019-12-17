Верховный суд увидел проблему в обвинениях бизнесменов по статье об ОПГ

Верховный суд увидел проблему в обвинениях бизнесменов по статье об ОПГ

По словам заместителя главы ВС Владимира Давыдова, необходимая для пересмотра ст. 210 УК формулировка уже разработана в администрации президента и получила поддержку Верховного суда

Верховный суд (ВС) поддерживает предложение о внесении в Уголовный кодекс поправок, ограничивающих привлечение предпринимателей к ответственности по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Об этом заявил на заседании дискуссионного клуба имени Замятнина зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, передает ТАСС.

По словам Давыдова, новая формулировка ст. 210, позволяющая избежать распространения ее действия на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, уже разработана в администрации президента и поддержана ВС.

«Эта статья, 210 УК, принималась не для предпринимателей, а для борьбы с организованной преступностью», — отметил замглавы ВС.

Давыдов указал, что сейчас суды оправдывают 40% всех лиц, которым было предъявлено обвинение по ст. 210 УК. В связи с этим он допустил возможность, что ВС выступит с инициативой ввести запрет на взятие под стражу предпринимателей, обвиняемых по этой статье.

Ранее о недостатках формулировки ст. 210 и ее применения на практике говорил президент России Владимир Путин, поскольку при желании под эту статью «можно подвести совет директоров любой организации». «Правовое управление администрации президента должно этим заняться, в Госдуме должны об этом подумать», — сказал он в июне на прямой линии.