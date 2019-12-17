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Верховный суд увидел проблему в обвинениях бизнесменов по статье об ОПГ
По словам заместителя главы ВС Владимира Давыдова, необходимая для пересмотра ст. 210 УК формулировка уже разработана в администрации президента и получила поддержку Верховного суда

Верховный суд (ВС) поддерживает предложение о внесении в Уголовный кодекс поправок, ограничивающих привлечение предпринимателей к ответственности по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Об этом заявил на заседании дискуссионного клуба имени Замятнина зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, передает ТАСС.

По словам Давыдова, новая формулировка ст. 210, позволяющая избежать распространения ее действия на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, уже разработана в администрации президента и поддержана ВС.

«Эта статья, 210 УК, принималась не для предпринимателей, а для борьбы с организованной преступностью», — отметил замглавы ВС.

Давыдов указал, что сейчас суды оправдывают 40% всех лиц, которым было предъявлено обвинение по ст. 210 УК. В связи с этим он допустил возможность, что ВС выступит с инициативой ввести запрет на взятие под стражу предпринимателей, обвиняемых по этой статье.

Ранее о недостатках формулировки ст. 210 и ее применения на практике говорил президент России Владимир Путин, поскольку при желании под эту статью «можно подвести совет директоров любой организации». «Правовое управление администрации президента должно этим заняться, в Госдуме должны об этом подумать», — сказал он в июне на прямой линии.

Еще в рамках послания Федеральному собранию, в феврале 2019 года, Путин отметил, что 45% всех дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращаются, не доходя до суда. «Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям», — возмутился глава государства.

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В июле президент поручил Генеральной прокуратуре и Верховному суду подготовить предложения, как сократить причины необоснованных арестов по экономическим преступлениям, а своей администрации совместно с ВС, Генпрокуратурой и СК — изменить закон о противодействии организованной преступности так, чтобы под эту категорию не попадали деяния, совершенные в сфере предпринимательской деятельности.

2 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что к применению в судебной практике ст. 210 УК все еще есть вопросы.

5 декабря круглого стола Общественной палаты на тему «Сажать нельзя помиловать: в чем новая формула справедливости наказания за экономические преступления?» участники вновь предложили разработать механизмы, которые бы исключили использование ст. 210 УК в отношении предпринимателей для давления на них.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Верховный суд, ОПГ, президент Владимир Путин
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