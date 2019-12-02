Кремль заявил о «вопросах» к применению статьи о преступных сообществах

Кремль заявил о «вопросах» к применению статьи о преступных сообществах

К применению в судебной практике статьи Уголовного кодекса об организации преступного сообщества (ст. 210-й УК) «есть вопросы», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вопрос с применением 210-й статьи существует», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова со списком арестованных предпринимателей, несправедливо обвиняемых по этой статье. По словам Пескова, Владимир Путин не видел этот документ.

По его словам, работа, связанная с изменением практики применения этой статьи идет, и различные ведомства обмениваются мнениями по этому поводу. «Есть определенные нюансы, которые учитываются», — добавил Песков.

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