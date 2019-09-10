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Оценку «Рольфа» сделала фирма лишенного аттестата аудитора
Поводом для возбуждения дела против основателя «Рольфа» Сергея Петрова стала оценка, проведенная фирмой из Пятигорска, которую пытаются обанкротить налоговики. Она оценила «дочку» «Рольфа» в 14 раз дешевле цены покупки
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Кто оценил компанию из дела «Рольфа»

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких сотрудников компании стало исследование, которое провела Лаборатория судебных экспертиз «Информационно-контрольное бюро». Это следует из рапорта оперативника ФСБ, который лег в основу уголовного дела (РБК ознакомился с копией рапорта), и подтвердила РБК учредитель и гендиректор лаборатории Лариса Мисайлова. Но она отказалась уточнить, кто именно ей заказал оценку: «У нас контракта не было, я работала по заданию спецорганов».

Эта лаборатория, находящаяся в Пятигорске, провела оценку «Рольф Эстейта», владевшего всеми 17 дилерскими центрами и земельными участками «Рольфа» в Москве. Из-за продажи этой компании, которая произошла еще пять лет назад (в 2014 году), основателя «Рольфа» Сергея Петрова в конце июня 2019 года обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, а затем объявили в международный розыск и заочно арестовали. Петров является гражданином Австрии и живет там с 2016 года, после того как ушел из Госдумы (он был депутатом пятого и шестого созывов от «Справедливой России»).

Согласно оценке «Информационно-контрольного бюро», реальная цена акций «Рольф Эстейта» составляла 281,2 млн руб., то есть была в 14 раз меньше суммы, которую автодилер выплатил кипрской Panabel Limited (через эту компанию семья Петрова контролировала «Рольф» и «Рольф Эстейт»), поэтому следствие считает, что договор купли-продажи был заведомо подложным, а реальная цель сделки — вывод денег за рубеж.

«Компания «Рольф Эстейт» владела несколькими тысячами квадратных метров недвижимости и земельными участками в Москве и Московской области, где располагались дилерские центры «Рольфа». Нет необходимости обладать специальными познаниями, чтобы понять, что указанная недвижимость не могла стоить 281,2 млн руб. — это стоимость двух элитных квартир в Москве», — сказал РБК Антон Гусев, адвокат бывшего гендиректора «Рольф Эстейта» Анатолия Кайро, который находится под домашним арестом.

Гусеву кажется странным, что ФСБ и Следственный комитет, территориально расположенные в Москве, проводили оценку оспариваемых акций не в государственном экспертном учреждении, а в лаборатории судебных экспертиз из Пятигорска. Оценку «Рольф Эстейта» для продажи в 2014 году готовила московская аудиторская компания «Юрис, право и аудит».

Бизнес
РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»

В рапорте сотрудника ФСБ говорится, что оперативно-разыскные мероприятия проводились в Москве и Пятигорске с октября 2015 года по май 2019 года, они включали наведение справок, наблюдение с использованием специальных технических средств и исследование предметов и документов. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Мисайлова заявила, что при подготовке заключения «сама по улице не ходит», поэтому при оценке московских активов «Рольф Эстейта» специалисты ее аудиторской фирмы не приезжали в Москву. По ее словам, работа оценщика — это «не инвентаризация: ходить активы замерять и собирать. Если проводить [оценку] ликвидности и активов, то любой оценщик вам объяснит, что это делается по балансу». Она сказала, что компания проводит оценку активов для судебных экспертиз в самых разных регионах — в Мурманске, Астрахани, Ульяновске и даже в Ханты-Мансийске, и далеко не всегда ее представители выезжают в эти города.

В основном экспертизы готовит Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте, однако эта организация проводит их очень долго, поэтому периодически следственные органы обращаются и к частным компаниям, объяснил РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Но у следствия часто на это нет денег, поэтому некоторые организации идут им навстречу и делают это бесплатно по каким-то причинам, если у них налажено сотрудничество. Но адвокаты подозреваемых и обвиняемых могут это ставить под сомнение и говорить о заинтересованности аудиторов», — уточнил он.

Что известно об оценщике

Пятигорская лаборатория судебных экспертиз, в штате которой, согласно данным СПАРК, числятся 24 человека, работает уже 19 лет, за это время против нее дважды подавались иски о банкротстве (последний раз такой иск в августе 2019 года направила инспекция Федеральной налоговой службы по Пятигорску из-за задолженности почти на 10 млн руб.), несколько раз ее обвиняли в неуплате налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд. Иск налоговиков был оставлен без движения до 1 октября, до этого времени компания не будет ничего комментировать, сказала РБК Мисайлова, заявив о намерении погасить задолженность перед ФНС. «Если бы я не планировала [погасить задолженность], то еще четыре года назад обанкротилась. Но я думаю, что к моей профессиональной деятельности моя финансовая деятельность отношения не имеет. Не надо поднимать грязное белье!» — возмутилась она.

Петров обещал оспорить в суде оценку, проведенную для ФСБ. «Несмотря на заявленное ходатайство, защите до сих пор не была предоставлена возможность ознакомиться с заключением лаборатории из Пятигорска. По указанной причине мы лишены возможности предоставить на него какие-либо конкретные возражения: сложно спорить с тем, чего не видишь», — замечает Гусев.

Мисайлова сказала РБК, что при оценке «Рольф Эстейта» работала по документам, предоставленным следственными органами, и не обращалась в «Рольф» за пояснениями. «Они (документы. — РБК) достаточно были скомпонованы и достаточно грамотно собраны [для того, чтобы] принять какое-то профессиональное решение, — отметила она. — Если даже оно (исследование. — РБК) будет оспорено в судебном порядке, я свои доводы докажу законным путем». Гендиректор добавила, что у нее в практике такое уже было и она выиграла процесс.

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В 2011 году компания «Агростройкомплект» требовала признать заведомо ложными аудиторские заключения пятигорской лаборатории при подготовке актов документальной проверки казенного предприятия «Дирекция капитального строительства» в Карачаево-Черкесии. Но фирме удалось отбиться от претензий. Тогда же в отношении Мисайловой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), ее обвиняли в присвоении бюджетных средств, но дело было закрыто. «Дело никуда не дошло, потому что было шито белыми нитками. Это дело возбуждали по заказу Карачаево-Черкесии за то, что я написала акты на такие фамилии, как [Рашид] Темрезов (глава Карачаево-Черкесии с февраля 2011 года. — РБК), — сказала РБК Мисайлова. — В России постоянно кого-то где-то заказывают, и я, находясь в России, тоже, естественно, подвергаюсь какому-то прессингу. Я думаю, что если бы я где-то была не права, я бы, наверное, уже давно отбывала срок в определенных местах».

3 декабря 2010 года Мисайлова была исключена из Аудиторской палаты России на основании аннулирования квалификационного аттестата, сообщила РБК представитель ассоциации «Аудиторская палата России», отметив, что с этой даты глава пятигорской лаборатории не могла работать как аудитор. «Все это дает нам основания полагать, что произведенная ФСБ оценка стоимости «Рольф Эстейта» является недостоверной», — сказал РБК Гусев. Мисайлова не ответила на запрос РБК об этом решении Аудиторской палаты. Отсутствие аттестата у директора не мешает аудиторской фирме проводить исследования, объяснил Жарский.

Как считали стоимость «Рольф Эстейт»

Из рапорта оперативника ФСБ следует, что аудиторы пятигорской лаборатории обнаружили расхождения бухгалтерской отчетности и декларации по налогу на прибыль «Рольф Эстейт» и пришли к выводу, что данные для составления отчетности «взяты произвольно и имеют признаки фиктивности», а «ключевую роль в стоимости компании сыграл добавочный капитал» на сумму 3,908 млрд руб., который «не подтвержден документально и не является обоснованным». Поэтому они вычли этот показатель из стоимости чистых активов и получили 281,2 млн руб. вместо 3,938 млрд руб. (во столько московская фирма «Юрис, право и аудит» оценила «Рольф Эстейт» в 2013 году для сделки). Мисайлова отказалась комментировать детали оценки.

«Добавочный капитал — это, как правило, вложения в уставной капитал, в том числе в ходе реорганизаций, но на оценку стоимости успешно работающей компании он не влияет», — отмечает Жарский. По его словам, основные средства «Рольф Эстейта» (существующие здания) по итогам 2013 года составляли 3,56 млрд руб., доходные вложения в материальные ценности (обычно это незавершенное строительство, оборудование и пр.) — 4,33 млрд руб. В общей сложности внеоборотные активы стоили около 8,3 млрд руб. Из них нужно вычесть пассивы (кредиторская задолженность, налоговые обязательства и пр.) — около 4,6 млрд руб. В итоге стоимость компании получается как раз в районе 4 млрд руб., заключил эксперт.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Рольф», Сергей Петров
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