Путин нашел в статье о преступном сообществе недостатки

Статья о преступном сообществе по экономическим преступлениям не лишена недостатков, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии с президентом, трансляцию которой ведет телеканал РБК.

Глава государства пояснил, что под эту статью «можно подвести совет директоров любой организации». В связи с этим необходимо внести изменения в уже принятый закон, признал он. «Надо поработать на экспертном уровне, правовое управление администрации президента должна этим заняться, в Госдуме должны об этом подумать», — сказал глава государства.

Ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем) зачастую применяется в отношении бизнесменов, обвиненных в экономических преступлениях.