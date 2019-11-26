Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

Роструд выявил новый вид мошенничества с фальшивыми квитанциями от несуществующих трудовых инспекторов. Они уведомляют организацию о найденных «нарушениях», после чего предлагают уплатить штраф

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Работодатели должны внимательно проверять реквизиты на квитанциях о штрафах из-за участившихся случаев мошенничества. Об этом, как передает «РИА Новости», заявили в пресс-службе Роструда.

По данным ведомства, мошенники маскируются под инспекцию труда. Они высылают работодателям фальшивые уведомления о штрафах, указывая собственные реквизиты. В них мошенники говорят о выявленных «нарушениях», даже несмотря на то что проверки не проводились.

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве. В Роструде пояснили, что деньги должны поступать на счет территориального органа Федерального казначейства. Если получателем выступает какая-либо иная организация, это может свидетельствовать о мошенничестве.

Это не первый случай использования мошенниками образа трудовой инспекции. Ранее в ноябре Роструд уже отчитывался о том, что в некоторых российских регионах злоумышленники представляются сотрудниками трудовой инспекции и предлагают платные услуги по подготовке к проверкам. Тогда в Роструде напомнили, что не оказывают платных услуг.