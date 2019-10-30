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СК предупредил россиян о выдающих себя за следователей мошенников
Мошенники представляются сотрудниками следственных органов и сообщают жертве, что ей полагается возмещение морального ущерба, но для этого нужно заплатить
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следственный комитет сообщил о росте числа обращений о телефонных мошенниках, выдающих себя за сотрудников СК или других государственных структур.

По данным СК, мошенники звонят людям по телефону и сообщают, что они стали потерпевшими по уголовным делам, которые были возбуждены «по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств». Для обоснования своих слов людям предоставляют «правовые документы», сообщили в СК.

Впоследствии мошенники требуют с людей «крупные суммы денег» якобы для «обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда».

Следственный комитет напомнил, что следователи такими действиями никогда не занимаются. Также там сообщили, что возмещение морального вреда не предполагает того, чтобы потерпевшие сами платили какие-либо взносы или делали переводы.

Следователи попросили сообщать правоохранителям о подобных звонках и соблюдать бдительность, особенно в отношении пожилых людей, которые чаще остальных становятся жертвами телефонного мошенничества.

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В начале октября ЦБ рассказал, что мошенники, похищающие средства со счетов клиентов банков, стали использовать технологию подмены номеров, заменяя свой номер на идентичный реальному номеру call-центра банка. Таким образом злоумышленникам удается выдавать себя за сотрудников финансовых организаций и похищать средства под видом блокировки подозрительных транзакций, говорилось в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ. Для борьбы с подменой номеров регулятор предлагает изменить закон «О связи».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Следственный комитет, мошенники
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