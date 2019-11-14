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Финансы ,  
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Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Злоумышленники, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, просят клиентов назвать код из СМС. После этого деньги оказываются на виртуальных картах

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Сервисы перечислений с карты на карту позволяют отправить деньги по номеру карты. Клиент банка вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги. После этого злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности банка просят его назвать код подтверждения из СМС. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте (например, в платежных системах «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney).

Как заявил «Известиям» источник в службе безопасности одного из региональных банков, в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая кражи денег через Card2Card, однако в 2019-м это происходит до четырех раз в месяц. В Московском кредитном банке (МКБ) в третьем квартале текущего года зафиксировали увеличение числа случаев мошенничеств с использованием Card2Card-переводов.

По словам замдиректора департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Ильи Сулоева, такой способ кражи денег с карт объясняется упрощенной идентификацией клиента и наличием способов ее обхода для получения доступа к финансовым сервисам третьими лицами.

Общество
В России в четыре раза выросло число случаев мошенничества с картами

Популярность виртуальных карт для вывода денег объясняется простотой их покупки на подставных лиц и меньшей защитой, чем у банковских. Так, по данным издания, кошелек QIWI с лимитом в 600 тыс. руб. можно купить за 3499 руб., а аккаунт в «Яндекс.Деньги» с 25 кодами стоит 1199 руб. При этом единая связка сервисов QIWI, «Яндекс.Деньги» и Webmoney, оформленных на одни данные, обойдется в 3999 руб.

В середине октября о новом виде мошенничестве сообщали в Центробанке. Речь идет об использовании при звонках клиентам банков технологии подмены номеров злоумышленников на телефоны реальных call-центров. По данным ЦБ, с сентября 2018 года по август 2019-го на блокировку было отправлено 4936 номеров, задействованных в мошеннических СМС-рассылках.

Ранее «Коммерсантъ» писал о появлении в свободном доступе объявлений о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. По данным издания, в распоряжении злоумышленников оказались данные 60 млн закрытых и активированных карт. В Сбербанке отвечали, что в Сеть попали данные только 200 клиентов, а деньги при этом находятся в безопасности, так как CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не были в открытом доступе.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: мошенничество в банке, WebMoney, QIWI, «Известия»
Материалы по теме
В России в четыре раза выросло число случаев мошенничества с картами
Общество
ЦБ предупредил о риске использования Системы быстрых платежей мошенниками
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