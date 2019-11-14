Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Злоумышленники, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, просят клиентов назвать код из СМС. После этого деньги оказываются на виртуальных картах

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Сервисы перечислений с карты на карту позволяют отправить деньги по номеру карты. Клиент банка вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги. После этого злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности банка просят его назвать код подтверждения из СМС. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте (например, в платежных системах «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney).

Как заявил «Известиям» источник в службе безопасности одного из региональных банков, в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая кражи денег через Card2Card, однако в 2019-м это происходит до четырех раз в месяц. В Московском кредитном банке (МКБ) в третьем квартале текущего года зафиксировали увеличение числа случаев мошенничеств с использованием Card2Card-переводов.

По словам замдиректора департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Ильи Сулоева, такой способ кражи денег с карт объясняется упрощенной идентификацией клиента и наличием способов ее обхода для получения доступа к финансовым сервисам третьими лицами.