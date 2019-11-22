ФСБ задержала главу городского округа Чехов по подозрению в мошенничестве

Сотрудники службы совместно со следователями СКР задержали Марину Кононову. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере

Марина Кононова (Фото: kononova_mv / VK)

В ночь с 21 на 22 ноября силовики задержали главу Подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, рассказал РБК источник в СКР. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

«Марина Кононова была задержана после допроса, ей были предъявлены обвинения в совершении преступления, попадающего под часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)», — рассказал один из собеседников.

По версии следствия, чиновница причастна к незаконной сделке по продаже торгового помещения на улице Дружбы подмосковного Чехова. «Глава района сдала торговый павильон родственникам в аренду, которые потом выкупили здание по низкой цене», — отметил собеседник. Он добавил, что Кононова признала вину по этому эпизоду в ходе допроса.

Обыски также прошли в квартире у дочери Кононовой и по месту жительства других родственников главы, добавил источник.

При обыске в трехэтажном коттедже главы района силовики изъяли документы и электронные носители, рассказал источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, сама Марина Кононова находилась в гостевом доме, так как в основном коттедже идет ремонт. Коттедж главы района располагается в деревне Большое Покровское, где проживают районные чиновники и бизнесмены. «Это местная Рублевка, некоторые жители которой за последние три года стали фигурантами громкого уголовного дела», — рассказал собеседник.