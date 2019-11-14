Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов

По данным ведомства, случаи мошенничества были выявлены в 24 российских регионах. Злоумышленники предлагали платные услуги по подготовке к проверкам

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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о случаях телефонного мошенничества более чем в 20 регионах при проведении государственной инспекции труда компаний. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

По данным Роструда, злоумышленники звонят в организации и, представляясь сотрудниками трудовой инспекции, сообщают, что в отношении работодателя планируется проведение внеплановых проверок. Мошенники предлагают платные услуги по подготовке к проверкам, а также советуют купить полиграфическую литературу, которая сможет гарантировать минимизацию негативных последствий любых проверок гострудинспекции.

Подобные случаи при проверке Роструда были зафиксированы в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Республике Коми, Мурманской, Липецкой Астраханской областях и других регионах.

В Роструде напомнили, что не оказывают платных услуг, а всю информацию по вопросам применения трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном. У ведомства также есть сервис «Дежурный инспектор», позволяющий задать вопрос по трудовому законодательству и получить ответ в течение трех рабочих дней.