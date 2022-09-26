Стрельба в школе в Ижевске. Главное

Утром 26 сентября неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе в столице Удмуртии. Погибли 13 человек: ученики, учителя и охранники. Нападавший покончил с собой. О том, как развивались события, — в материале РБК

Video

Сообщения о стрельбе в школе № 88, расположенной в центральном районе Ижевска неподалеку от администрации города, начали поступать около 10:00 мск. Местный портал Udm-Info со ссылкой на очевидцев, а также телеграм-каналы Baza, Mash и «112» сообщили, что в школе слышны выстрелы, а из здания эвакуируют учеников и преподавателей.

В МВД подтвердили, что в школе произошла стрельба и заявили, что полиция принимает «меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется». На тот момент подтвержденной информации о пострадавших не сообщалось, было известно лишь о том, что нападавший находился на втором этаже школы и стрелял в прибывших полицейских. Злоумышленник не выдвигал никаких требований.

По данным канала Mash на утро понедельника, при стрельбе были ранены девять детей: у них были огнестрельные ранения и травмы из-за падения с высоты, полученные во время попыток спастись.

На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что стрелявший проник в школу, убив охранника после чего убил несколько детей. Губернатор заявил, что нападавший покончил с собой, место происшествия оцеплено.

В МВД республики сначала подтвердили гибель шестерых детей, еще 20 школьников были ранены. Позже в СК сообщили, что во время стрельбы погибли 13 человек. Как сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета, ранен в результате происшествия 21 человек — 14 детей и семеро взрослых.