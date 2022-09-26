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Стрельба в ижевской школе ,  
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Стрельба в школе в Ижевске. Главное

Утром 26 сентября неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе в столице Удмуртии. Погибли 13 человек: ученики, учителя и охранники. Нападавший покончил с собой. О том, как развивались события, — в материале РБК

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  • Сообщения о стрельбе в школе № 88, расположенной в центральном районе Ижевска неподалеку от администрации города, начали поступать около 10:00 мск. Местный портал Udm-Info со ссылкой на очевидцев, а также телеграм-каналы Baza, Mash и «112» сообщили, что в школе слышны выстрелы, а из здания эвакуируют учеников и преподавателей.
  • В МВД подтвердили, что в школе произошла стрельба и заявили, что полиция принимает «меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется». На тот момент подтвержденной информации о пострадавших не сообщалось, было известно лишь о том, что нападавший находился на втором этаже школы и стрелял в прибывших полицейских. Злоумышленник не выдвигал никаких требований.
  • По данным канала Mash на утро понедельника, при стрельбе были ранены девять детей: у них были огнестрельные ранения и травмы из-за падения с высоты, полученные во время попыток спастись.
  • На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что стрелявший проник в школу, убив охранника после чего убил несколько детей. Губернатор заявил, что нападавший покончил с собой, место происшествия оцеплено.
  • В МВД республики сначала подтвердили гибель шестерых детей, еще 20 школьников были ранены. Позже в СК сообщили, что во время стрельбы погибли 13 человек. Как сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета, ранен в результате происшествия 21 человек — 14 детей и семеро взрослых.

Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Reuters Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:СК РФ

  • Около полудня Следственный комитет сообщил, что злоумышленник покончил с собой. По данным СК, нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не было, его личность устанавливается.
  • По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Расследованием нападения займется Главное следственное управление Следственного комитета России.
  • Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что напавший был вооружен двумя пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
  • Ученик десятого класса школы рассказал РБК, как развивались события: «Примерно в 11:30 я находился в школе на первом этаже у вахты, было начало урока. Преступник зашел с главного хода и начал стрелять по всем, кого видел. Я побежал в кабинет директора и сообщил о происходящем. Директор сразу сообщила службам».
  • Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Кроме того, в Ижевск для оказания помощи пострадавшим направлена группа специалистов федеральных центров. Минздрав республики сообщил, что списки пострадавших при нападении на школу еще формируются.
  • Власти Удмуртии объявили в республике траур в связи с вооруженным нападением на школу в Ижевске. Как написал в телеграм-канале глава региона Александр Бречалов, траур продлится до 29 сентября. Губернатор также опубликовал номера телефонов, по которым будет оказываться психологическая помощь близким и родственникам погибших.
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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Ижевск Школа стрельба погибшие Следственный комитет полиция
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