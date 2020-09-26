Директор «Вектора» назвал условие для пожизненного иммунитета к COVID-19

По его словам, пожизненный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован при определенных особенностях иммунной системы, если заболевание протекало в тяжелой форме

Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Пожизненный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован у человека, переболевшего COVID-19 в тяжелой форме при определенных особенностях иммунной системы. Об этом заявил директор новосибирского центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью телеведущей Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

«Если человек переболел легко или бессимптомно, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета», — сказал Максютов, добавив, что в таких случаях человеку может в будущем потребоваться вакцинация от коронавируса.

Достоверных данных о том, на какой период у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет к заболеванию, пока нет. Так, в нескольких странах специалисты уже фиксировали случаи повторного заражения заболеванием — в США коронавирусом дважды за два месяца заразился 25-летний мужчина из штата Невада, а исследователи из Гонконгского университета сообщали о повторном заражении 33-летнего мужчины, который снова заболел коронавирусом спустя почти пять месяцев.

В российском Минздраве объяснили, что случаи повторного заражения COVID-19 очень редки, однако возможны в том случае, если у переболевшего человека слабый иммунитет, который не может выработать достаточное количество антител. В ведомстве отмечали, что стойкий продолжительный иммунитет смогут сформировать вакцины.

