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Пандемия коронавируса ,  
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Директор «Вектора» назвал условие для пожизненного иммунитета к COVID-19

По его словам, пожизненный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован при определенных особенностях иммунной системы, если заболевание протекало в тяжелой форме
Ринат Максютов
Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Пожизненный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован у человека, переболевшего COVID-19 в тяжелой форме при определенных особенностях иммунной системы. Об этом заявил директор новосибирского центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью телеведущей Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

«Если человек переболел легко или бессимптомно, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета», — сказал Максютов, добавив, что в таких случаях человеку может в будущем потребоваться вакцинация от коронавируса.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Достоверных данных о том, на какой период у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет к заболеванию, пока нет. Так, в нескольких странах специалисты уже фиксировали случаи повторного заражения заболеванием — в США коронавирусом дважды за два месяца заразился 25-летний мужчина из штата Невада, а исследователи из Гонконгского университета сообщали о повторном заражении 33-летнего мужчины, который снова заболел коронавирусом спустя почти пять месяцев.

В российском Минздраве объяснили, что случаи повторного заражения COVID-19 очень редки, однако возможны в том случае, если у переболевшего человека слабый иммунитет, который не может выработать достаточное количество антител. В ведомстве отмечали, что стойкий продолжительный иммунитет смогут сформировать вакцины.

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Первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19, которую разработал Центр им. Н.Ф.Гамалеи, может сформировать иммунитет на срок от двух лет, говорил ранее глава центра Александр Гинцбург. Сейчас идет пострегистрационный этап исследований вакцины, в нем должны принять участие до 40 тыс. человек.

Еще одна российская вакцина, разрабатываемая новосибирским центром «Вектор», создаст иммунитет от коронавируса минимум на полгода, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков. В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцина «Вектора» будет зарегистрирована до 15 октября, а затем начнутся клинические испытания третьей фазы.

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Авторы
Михаил Котляр, Анастасия Батманова
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