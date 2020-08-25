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В Минздраве назвали причины повторного заражения COVID-19

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Повторное заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 возможно, нужно учитывать индивидуальные особенности иммунной системы человека. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

«При ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека», — заявил он.

Чуланов отметил при этом, что случаи повторного заболевания COVID-19 очень редки.

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Теги: Минздрав, коронавирус
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