Пандемия коронавируса , 25 авг, 12:12
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В Минздраве назвали причины повторного заражения COVID-19
Повторное заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 возможно, нужно учитывать индивидуальные особенности иммунной системы человека. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
«При ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека», — заявил он.
Чуланов отметил при этом, что случаи повторного заболевания COVID-19 очень редки.
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