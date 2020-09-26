В России зафиксировали двухмесячный максимум смертей от коронавируса
В России за последние сутки от коронавируса умерли 169 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего число жертв эпидемии составило 20 225 человек.
Показатель 26 сентября самый высокий почти за два месяца — 29 июля власти сообщали о таком же количестве летальных исходов.
Больше всего умерших за все время в следующих регионах:
- Москва (5146);
- Санкт-Петербург (2885);
- Подмосковье (1315);
- Свердловская область (592);
- Дагестан (589).
Отметку в 500 смертей преодолели также Нижегородская область и Красноярский край.