В России зафиксировали двухмесячный максимум смертей от коронавируса

Растет и число новых заражений. В последний раз 169 смертей фиксировались в конце июля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за последние сутки от коронавируса умерли 169 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего число жертв эпидемии составило 20 225 человек.

Показатель 26 сентября самый высокий почти за два месяца — 29 июля власти сообщали о таком же количестве летальных исходов.

Больше всего умерших за все время в следующих регионах:

Москва (5146);

Санкт-Петербург (2885);

Подмосковье (1315);

Свердловская область (592);

Дагестан (589).

Отметку в 500 смертей преодолели также Нижегородская область и Красноярский край.