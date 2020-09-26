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Пандемия коронавируса ,  
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В России зафиксировали двухмесячный максимум смертей от коронавируса

Растет и число новых заражений. В последний раз 169 смертей фиксировались в конце июля
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за последние сутки от коронавируса умерли 169 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего число жертв эпидемии составило 20 225 человек.

Показатель 26 сентября самый высокий почти за два месяца — 29 июля власти сообщали о таком же количестве летальных исходов.

Больше всего умерших за все время в следующих регионах:

  • Москва (5146);
  • Санкт-Петербург (2885);
  • Подмосковье (1315);
  • Свердловская область (592);
  • Дагестан (589).

Отметку в 500 смертей преодолели также Нижегородская область и Красноярский край.

В России за сутки выявили более 7,5 тыс. заболевших COVID-19
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заболели за сутки 7523 россиянина — это наибольшая цифра с 22 июня, когда фиксировался суточный прирост в 7600 пациентов. При этом выздоровели 6004 человека, их общее количество составило 940 тыс.

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Днем ранее число смертей от коронавирусной инфекции преодолело отметку в 20 тыс. человек — 25 сентября власти сообщили о 108 летальных случаях.

Несмотря на рост заболеваемости во многих регионах, российские власти не намерены вводить общефедеральные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, — сказал он. — Насколько мне известно, в настоящий момент об этом [дополнительных ограничениях] речи не идет», — сказал он.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что до момента массовой вакцинации коронавирус может унести до 2 млн жизней на планете. Сейчас ВОЗ насчитал более 980 тыс. смертей в мире.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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