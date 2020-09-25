В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации

От COVID-19 в мире уже умерли почти 1 млн человек. Еще столько же или больше умрет до того момента, когда прививки от SARS-CoV-2 станут доступны для каждого жителя Земли

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Количество жертв пандемии COVID-19 может превысить 2 млн человек, прежде чем население планеты можно будет защитить с помощью вакцинации, заявил глава программы Агентства ООН по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает Reuters.

Сейчас, по данным ВОЗ, после заражения коронавирусом в мире умерли более 980 тыс. человек (984 тыс. по данным университета Хопкинса).

Райан отметил, что если не предпринять согласованных действий, то прежде чем пройдет широкая вакцинация, их число не только удвоится, но и превысит эту отметку.

Ранее исполнительный директор Индийского института сывороток (одного из крупнейших производителей подобных препаратов в мире) Адар Пунавалла предупредил, что произвести достаточное количество вакцин от коронавируса для всего человечества будет невозможно до 2024 года.