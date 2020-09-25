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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации

От COVID-19 в мире уже умерли почти 1 млн человек. Еще столько же или больше умрет до того момента, когда прививки от SARS-CoV-2 станут доступны для каждого жителя Земли
Фото:Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Количество жертв пандемии COVID-19 может превысить 2 млн человек, прежде чем население планеты можно будет защитить с помощью вакцинации, заявил глава программы Агентства ООН по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает Reuters.

Сейчас, по данным ВОЗ, после заражения коронавирусом в мире умерли более 980 тыс. человек (984 тыс. по данным университета Хопкинса).

Райан отметил, что если не предпринять согласованных действий, то прежде чем пройдет широкая вакцинация, их число не только удвоится, но и превысит эту отметку.

Производитель предупредил о нехватке вакцин от COVID-19 до 2024 года
Общество
Фото:Rajanish Kakade / AP

Ранее исполнительный директор Индийского института сывороток (одного из крупнейших производителей подобных препаратов в мире) Адар Пунавалла предупредил, что произвести достаточное количество вакцин от коронавируса для всего человечества будет невозможно до 2024 года.

По его словам, если вакцина будет состоять из двух компонентов, то, чтобы привить все население планеты, потребуется 15 млрд доз препарата. Произвести такие объемы фармацевтические предприятия в ближайшее время не смогут. «Пройдет от четырех до пяти лет, прежде чем все получат вакцину на этой планете», — предположил Пунавалла.

В августе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия получила запросы на 1 млрд доз вакцины Sputnik V от 20 государств. Он также отметил, что совместно с иностранными партнерами планируется производство более 500 млн доз в год в пяти странах.

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Россия частично возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом
Общество
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что остановить распространение коронавирусной инфекции в России удастся, когда будут провакцинированы 70–80% населения. По его оценке, это будет возможно к ноябрю 2021 года.

«Надеюсь, к ноябрю это будет порядка 5–6 млн доз вакцины, которые будут производиться на четырех-пяти площадках в нашей стране. Это позволит в течение 9–12 месяцев провакцинировать наше население, достичь уровня вакцинации 70–80%», — указал он. Такой уровень вакцинации позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию возбудителя заболевания, считает Гинцбург.

Автор
Владислав Гордеев
вакцина эпидемия ВОЗ
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