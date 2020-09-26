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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили более 7,5 тыс. заболевших COVID-19

Это максимум с 22 июня. Выздоровели за сутки 6004 человека. В общей сложности с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1,143 млн человек
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заболели 7523 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это максимальное количество с 22 июня — тогда было 7600 заразившихся. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 1,143 млн.

Самые большие показатели суточного прироста заболевших зафиксированы в Москве (1792), Санкт-Петербурге (232), Московской (204), Ростовской (189) и Нижегородской (166) областях.

Выздоровели за 24 часа 6004 человека, 169 пациентов умерли.

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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Днем ранее в оперативном штабе сообщили о 7,2 тыс. заболевших в стране — отметка в 7 тыс. инфицированных была преодолена впервые с июня.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 25 сентября заявил, что рост заболеваемости является не началом второй волны эпидемии COVID-19, а продолжением первой.

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«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», — пояснил он.

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Российские власти, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, не собираются вводить общие для страны ограничения по примеру весенних. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отдельные меры в регионах — как рекомендации к самоизоляции для пожилых жителей Москвы — позволяют держать обстановку с коронавирусом под контролем.

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург в качестве причин роста заразившихся назвал увеличение транспортного потока с начала учебного года, дефицит витамина D из-за меньшего количества солнечных лучей и снижение общего иммунитета в осенний сезон.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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