В России за сутки выявили более 7,5 тыс. заболевших COVID-19

Это максимум с 22 июня. Выздоровели за сутки 6004 человека. В общей сложности с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1,143 млн человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заболели 7523 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это максимальное количество с 22 июня — тогда было 7600 заразившихся. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 1,143 млн.

Самые большие показатели суточного прироста заболевших зафиксированы в Москве (1792), Санкт-Петербурге (232), Московской (204), Ростовской (189) и Нижегородской (166) областях.

Выздоровели за 24 часа 6004 человека, 169 пациентов умерли.