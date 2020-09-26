В России за сутки выявили более 7,5 тыс. заболевших COVID-19
За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заболели 7523 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Это максимальное количество с 22 июня — тогда было 7600 заразившихся. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 1,143 млн.
Самые большие показатели суточного прироста заболевших зафиксированы в Москве (1792), Санкт-Петербурге (232), Московской (204), Ростовской (189) и Нижегородской (166) областях.
Выздоровели за 24 часа 6004 человека, 169 пациентов умерли.