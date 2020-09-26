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Власти Подмосковья вслед за столицей посоветовали жителям изолироваться

Дома посоветовали оставаться людям старше 65 лет и обладателям хронических заболеваний. Число выявляемых заболевших COVID-19 в московском регионе последние недели растет
Фото:Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в котором содержится рекомендация для жителей старше 65 лет и для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, не покидать место проживания.

Уходить с самоизоляции для пенсионеров и пациентов желательно только для медицинской помощи, поездки на работу, посещения магазинов, выгула животных, прогулок и занятий физкультурой на воздухе.

Предприятиям региона рекомендуется перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы.

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Эти меры аналогичны тем, о которых накануне объявили власти Москвы. 25 сентября мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал пожилым гражданам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не выходить лишний раз из дома из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа заболевших COVID-19. Затем такие же рекомендации дали беременным и недавно родившим женщинам.

Собянин отметил, что новые указания носят рекомендательный характер, а значит, штрафовать за их нарушения не будут. Но он призвал москвичей проявить заботу о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать масочный режим (за его нарушение штрафовать продолжат).

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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

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Для обеспечения всем необходимым сидящих на самоизоляции граждан городские власти с воскресенья возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки и единой горячей линии по телефону 8-495-870-45-09.

В течение последнего месяца в Москве сохранялся устойчивый рост числа новых заболевших коронавирусной инфекцией. В пятницу суточный прирост превысил 1,5 тыс. человек, чего не наблюдалось с 12 июня.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
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