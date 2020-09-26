Власти Подмосковья вслед за столицей посоветовали жителям изолироваться

Дома посоветовали оставаться людям старше 65 лет и обладателям хронических заболеваний. Число выявляемых заболевших COVID-19 в московском регионе последние недели растет

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в котором содержится рекомендация для жителей старше 65 лет и для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, не покидать место проживания.

Уходить с самоизоляции для пенсионеров и пациентов желательно только для медицинской помощи, поездки на работу, посещения магазинов, выгула животных, прогулок и занятий физкультурой на воздухе.

Предприятиям региона рекомендуется перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы.

Эти меры аналогичны тем, о которых накануне объявили власти Москвы. 25 сентября мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал пожилым гражданам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не выходить лишний раз из дома из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа заболевших COVID-19. Затем такие же рекомендации дали беременным и недавно родившим женщинам.