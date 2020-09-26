Власти Подмосковья вслед за столицей посоветовали жителям изолироваться
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в котором содержится рекомендация для жителей старше 65 лет и для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, не покидать место проживания.
Уходить с самоизоляции для пенсионеров и пациентов желательно только для медицинской помощи, поездки на работу, посещения магазинов, выгула животных, прогулок и занятий физкультурой на воздухе.
Предприятиям региона рекомендуется перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы.
Эти меры аналогичны тем, о которых накануне объявили власти Москвы. 25 сентября мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал пожилым гражданам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не выходить лишний раз из дома из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа заболевших COVID-19. Затем такие же рекомендации дали беременным и недавно родившим женщинам.