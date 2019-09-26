Уволенные из-за дела Голунова силовики потребовали вернуть их на службу

Трое сотрудников полиции, которые были уволены из-за дела в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подали иск в Мосгорсуд с требованием восстановить их на службе. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о бывшем полковнике Андрее Щирове, сержанте Романе Феофанове и оперативнике Максиме Уметбаеве. Первые двое просят признать приказ об увольнении недействительным. При этом в деле Уметбаева указана категория «иные споры по делам о восстановлении на государственной службе».

«У нас действительно есть иски с указаниями таких фамилий, но те ли это полицейские или нет мы сказать не можем, поскольку дело слушается в закрытом режиме. Каким-то материалам присвоен гриф «секретно» и ни у кого, кроме непосредственных участников, доступа к ним нет. Соответственно, никаких уточняющих комментариев я дать не могу», — заявила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

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